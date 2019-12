Ha viaggiato per 20 giorni a bordo del catamarano La Vagabonde per arrivare in Europa con un mezzo a basso impatto ambientale. La barca a vela, appunto. Greta Thunberg è approdata a Lisbona accolta da decine di ambientalisti.

L’attivista 16enne partirà poi per Madrid per partecipare alla COP25 sul clima, probabilmente usando il treno notturno che collega le due capitali. In Spagna parteciperà anche al prossimo sciopero degli studenti, venerdì. Prima ripartire, però, l’ambientalista incontrerà un gruppo di attivisti portoghesi.