“Non possiamo accontentarci delle parole mentre le emissioni di Co2 continuano ad aumentare. Adesso servono fatti”. È questo l’appello dei ragazzi di Fridays for Future che oggi sono scesi in piazza a Milano per il quarto sciopero globale per il clima. Il corteo, con cartelli e maschere, è partito da piazza Cairoli e si è snodato per le vie del centro.“A oggi il decreto clima è stato svuotato dei suoi contenuti più importanti. È insufficiente perché i tempi della transizione ecologica sono troppi lunghi” denunciano gli attivisti milanesi ricordando che “Venezia non si salverà se diventerà plastic free, ma si salverà se cambierà il modello di sviluppo”

