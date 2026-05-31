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Ultimo aggiornamento: 10:28

Iran, Trump: “Niente armi nucleari, hanno accettato”. Per il New York Times il tycoon ha inviato proposta più dura. Idf ordina nuova evacuazione in Libano

di Redazione Esteri
Il presidente Usa fa pressione su Teheran inviando un nuovo documento con condizioni più aspre. L'esercito israeliano attacca di nuovo Beirut
Iran, Trump: “Niente armi nucleari, hanno accettato”. Per il New York Times il tycoon ha inviato proposta più dura. Idf ordina nuova evacuazione in Libano
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Trump: “Iran? Ha accettato di non sviluppare armi nucleari”

“Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo”. Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l’Iran.
“È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: ‘Non svilupperemo un’arma nucleare’. Io ho risposto: ‘Bene, ma cosa succede se comprate un’arma nucleare?’. Così ora il testo dice: ‘Non svilupperemo né acquisteremo in alcun modo un’arma militare nucleare’. È una grande differenza – ha affermato Trump – Sono negoziatori molto tosti e ci vuole molto tempo, ma io non ho fretta”.

Momenti chiave

  • Axios: "Trump vuole impegni nella gestione dell'uranio arricchito. Per la Casa Bianca accordo vicino"
  • Trump: "Iran? Ha accettato di non sviluppare armi nucleari"
    • 10:28

      Axios: “Trump vuole impegni nella gestione dell’uranio arricchito. Per la Casa Bianca accordo vicino”

      Il presidente americano Donald Trump ha chiesto una serie di modifiche al memorandum d’intesa in fase di definizione con l’Iran prima di procedere con la firma. Secondo quanto riferito ad Axios da fonti dell’amministrazione americana, Trump vorrebbe rendere più dettagliate le disposizioni relative alla gestione delle scorte di uranio altamente arricchito ancora in possesso di Teheran e alle modalità di riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo.
      La bozza dell’accordo prevede attualmente l’impegno iraniano a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e un periodo di 60 giorni per negoziare gli obblighi nucleari di Teheran e il destino del materiale fissile accumulato. Il presidente americano – riferisce una fonte – intende inserire indicazioni più precise sui tempi e sulle modalità con cui gli Stati Uniti acquisirebbero tale materiale. La Casa Bianca continua comunque a dirsi fiduciosa sulla conclusione dell’intesa: “Ci sarà un accordo”, ha dichiarato un alto funzionario, precisando che la finalizzazione potrebbe richiedere da pochi giorni a oltre una settimana.

    • 10:23

      Bandiera israeliana sventola sopra il castello di Beaufort in Libano

      L’emittente radiotelevisiva israeliana ha trasmesso immagini che mostrano la bandiera di Israele e lo stendardo della Brigata Golani sventolare sopra il castello di Beaufort, nel Libano meridionale, che si trova su un’altura a circa 15 chilometri dal confine con Israele, ricorda Al-Jazeera. Non c’è stato alcun commento immediato da parte delle autorità libanesi. La conquista del castello rappresenterebbe un importante successo per l’esercito israeliano. Le truppe israeliane avevano già conquistato il castello nel 1982 e lo avevano mantenuto fino al loro ritiro dal Libano nel 2000.

    • 09:34

      Esercito israeliano ordina una nuova evacuazione nel sud del Libano

      L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione dell’intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell’ambito delle sue operazioni contro Hezbollah.
      “Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo”, ha avvertito Avichay Adraee, portavoce dell’esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram. “Residenti del Libano meridionale, dovete spostarvi immediatamente a nord del fiume Zahrani”.

    • 09:31

      Nyt: “Trump ha inviato nuova proposta all’Iran, inasprendo i termini”

      Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l’Iran ha risposto alle proposte Usa e ha inoltre affermato che le modifiche apportate da Trump – una nuova proposta più rigida – erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull’Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l’approvazione.

      Raggiungere la Guida Suprema si è rivelato difficile, pertanto qualsiasi modifica al documento, noto come memorandum d’intesa, potrebbe comportare ulteriori ritardi, prosegue il New York Times. Non è stato immediatamente chiaro, afferma il quotidiano Usa, quali modifiche siano state apportate al testo dell’accordo. Due funzionari hanno affermato che Trump sarebbe preoccupato per alcune parti che prevedevano lo sblocco dei fondi destinati all’Iran. Aveva criticato aspramente il presidente Barack Obama per aver fatto lo stesso nell’accordo firmato oltre dieci anni fa per limitare il programma nucleare iraniano. Le proposte sono state elaborate con il coinvolgimento di intermediari, tra cui il Pakistan.

    • 09:28

      Trump: “Iran? Ha accettato di non sviluppare armi nucleari”

      “Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo”. Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commentando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l’Iran.
      “È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: ‘Non svilupperemo un’arma nucleare’. Io ho risposto: ‘Bene, ma cosa succede se comprate un’arma nucleare?’. Così ora il testo dice: ‘Non svilupperemo né acquisteremo in alcun modo un’arma militare nucleare’. È una grande differenza – ha affermato Trump – Sono negoziatori molto tosti e ci vuole molto tempo, ma io non ho fretta”.