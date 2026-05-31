Era alla guida dell’auto, intorno alle 2 di notte lungo la provinciale 80 a Orta Nova, nel Foggiano. Un minorenne con altri quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni, ha visto il posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri: ha accelerato e da lì è nato l’inseguimento. Poi l’incidente, che è costato la vita ad Andrea Procaccino, 16enne seduto sul sedile posteriore dietro al lato guida. A settembre sarebbe stato il suo 17esimo compleanno.

Da quanto si apprende la macchina, una Renault Megane station wagon con targa polacca, è uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all’uscita di Orta Nova per fuggire al controllo delle forze dell’ordine e si è schiantata contro il guard-rail ribaltandosi su un lato. Secondo il racconto dei carabinieri, il ragazzino alla guida ha imboccato una curva a velocità elevata, sbandando senza alcun contatto con la pattuglia che si trovava a circa 30 metri dalla macchina dei giovani. Quattro minori sono stati portati in ospedale, tre sono stati subito dimessi a Cerignola mentre il quarto è in attesa di prognosi a Foggia. Come riporta il Corriere della Sera, i ragazzi a bordo sono originari di Orta Nova, quattro italiani e un ucraino.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: hanno lavorato tutti insieme per estrarre i ragazzi dall’abitacolo deformato e mettere in sicurezza l’area. A causa dello schianto particolarmente violento però per il 16enne non c’è stato nulla fare. Procaccino frequentava l’Istituto di Istruzione Superiore Adriano Olivetti e uno dei suoi insegnanti, Alfredo Coppola, lo ha ricordato con un messaggio commosso sui social: “È una di quelle mazzate che ti distruggono dentro, di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. La tragedia di stanotte ha spezzato le gambe e il cuore a tutti noi – ha commentato il docente -. Un mio alunno, un ragazzo d’oro che aveva ancora tutto da vivere. Andrea era davvero un pezzo di pane. Aveva una simpatia pazzesca, contagiosa, era sempre con il sorriso stampato in faccia. Era l’amico di tutti, impossibile non volergli bene”.