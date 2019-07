La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sui presunti fondi russi alla Lega e l’ipotesi di reato è di corruzione internazionale. Tra gli indagati c’è anche Gianluca Savoini, ex collaboratore del Carroccio e animatore dell’associazione Lombardia-Russia, intercettato in un audio mentre si accorda con tre russi per un maxi-finanziamento prima delle Europee.

La tesi di corruzione internazionale nasce dall’ipotesi che siano coinvolti funzionari pubblici di Mosca. L’indagine, nata dopo un articolo dello scorso febbraio de L’Espresso, mette al centro l’incontro avvenuto il 18 ottobre del 2018 all’Hotel Metropol della capitale russa e l’audio, pubblicato dal sito statunitense BuzzFeed e di cui i magistrati erano già in possesso, in cui si sente una voce attribuita a Savoini che dice in inglese: “Noi vogliamo cambiare l’Europa. Una nuova Europa deve essere vicina alla Russia, come era prima, perché noi vogliamo la nostra sovranità”. Al tavolo, nell’incontro che dura oltre un’ora, oltre al leghista, ci sarebbero altre cinque persone, tra russi e italiani. Al centro della discussione ci sarebbe una fornitura di carburante. Un’importante società petrolifera russa avrebbe venduto 3 milioni di tonnellate di carburante a Eni, azienda che smentisce qualsiasi coinvolgimento, per il valore di 1,5 miliardi di dollari. Il diesel sarebbe stato venduto dalla major russa con uno sconto minimo del 4 per cento sul principale prezzo di riferimento del settore. Su richiesta dei russi, le parti si sarebbero accordate su uno sconto maggiore, ipotizzando un 6 per cento. Con la promessa che tutto quanto superiore al 4 per cento sarebbe stato restituito ai russi. E proprio nella promessa di un presunto guadagno per i russi che si annida l’indagine per corruzione internazionale.

L’operazione ha un’architettura complessa – con tanto di intermediari e una banca coinvolta – e un obiettivo preciso: da questa transazione, secondo BuzzFeed, sarebbe avanzati 65 milioni di dollari finiti nelle casse della Lega. L’indagine milanese è ancora nella fase embrionale, sono state sentire alcune persone ma su nomi il riserbo è massimo. L’audio era in possesso della Procura già prima che Buzzfeed lo pubblicasse. I pm devono verificare se nella presunta compravendita di petrolio, una parte del prezzo, oltre a quella che, stando alla registrazione audio pubblicata da BuzzFeed, doveva finire alla Lega, sia o meno arrivata a funzionari pubblici russi.

La giornata politica – Il giorno dopo la pubblicazione su Buzzfeed dell’audio al centro dell’inchiesta della procura di Milano, non mancano le reazioni politiche. La mattinata si è aperta con lo scontro a Palazzo Madama tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati si è rifiutata di discutere le interrogazioni Pd sulla vicenda, dicendo che erano basate su “pettegolezzi giornalistici”. Poi è intervenuto il premier Giuseppe Conte che, da una parte ha garantito fiducia ai magistrati, ma anche al premier Matteo Salvini. I 5 stelle, tramite fonti interne, hanno iniziato facendo sapere di essere preoccupati e poi, in serata, hanno detto di essere pronti a votare a favore di una commissione d’inchiesta, ma a patto che valga per tutti i partiti politici. La Lega invece segue la linea del distacco da Savoini. Se ieri Salvini voleva querelare chiunque ne parlasse, oggi si è limitato a dire: “Siamo scomodi”. Mentre il sottosegretario Giancarlo Giorgetti: “Qualcuno millanta”. Intanto il giornale americano ha rivolto tre domande al leader leghista per avere ulteriori chiarimenti.

Casellati si rifiuta di discutere del caso: “Questioni senza fondamento” – Lo scontro a Palazzo Madama è iniziato dopo l’intervento del senatore Pd Alan Ferrari, vicepresidente del gruppo. Ha preso la parola in mattinata e ha chiesto “un definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera” su tre interrogazioni presentate dal Pd tra febbraio e maggio sui legami tra persone vicine alla Lega e a Matteo Salvini e dirigenti russi legati al partito del presidente Putin e che non sono mai state pubblicate. La Casellati ha replicato dicendo che il ritardo è dovuto al fatto che sono “inammissibili“. Ma non solo: “Il Senato”, ha detto, “non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici. Qui non si discute liberamente di questioni che non hanno alcun fondamento probatorio, qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano una giustificazione”, rigettando più volte l’accusa di non essere “una presidente di garanzia“.

Quindi il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci ha protestato con i cronisti: “Le parole ascoltate dalla presidente in Aula sono gravissime”, ha detto. “Intanto esprimono dei giudizi sulle opinioni dei parlamentari e questo è inaccettabile. Poi definiscono ‘chiacchiericcio’ rivelazioni uscite nelle ultime ore sulla Lega, sul partito di Salvini che hanno rilevanza internazionale e sono attenzionate dalle testate di tutti i giornali e va decisamente oltre la sua funzione, che deve essere super partes nella gestione dell’Aula. La sua è una gestione di parte, un atteggiamento gravissimo che impedisce al Pd e a tutta la comunità nazionale di sapere la verità. Salvini dice che non ha niente da nascondere – ha concluso Marcucci – E’ molto semplice: la presidente accolga la nostra richiesta, lo fa venire in Aula e ci riferisce e spiega nel dettaglio questa vicenda. Noi saremo soddisfatti e il Paese avrò onestà e chiarezza”. E il senatore Pd Luigi Zanda: “Ho sempre diffidato della definizione ‘presidente di garanzia’, perché il presidente del Senato è presidente e basta; ci mancherebbe anche che non garantisse prima di tutto le minoranze. Ma le parole della presidente Casellati di questa mattina mi hanno colpito. Il Senato non è un tribunale dove si discute solo di fatti di rilevanza penale, e non è l’ufficio legislativo del governo che ne esegue gli ordini”.

La Lega prende le distanze. Salvini: “Siamo scomodi”. Giorgetti: “C’è qualcuno che millanta”. Fonti M5s: “Siamo preoccupati”

Dopo che, come prima reazione, Matteo Salvini ha annunciato querele per chiunque li accusi di aver portato avanti l’accordo per avere i fondi russi, oggi ha parlato dei “continui attacchi” subiti dal suo partito. “In Europa”, ha detto nel corso di una diretta Facebook, “si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti, il partito più votato d’Europa, perché sono razzisti, populisti, prendono soldi in Russia, negli Stati Uniti, in Africa, in Groenlandia. Zero, zero. Chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Siamo scomodi, mi è evidente. Siamo indagati, ascoltati e processati in Italia e non solo. Sono e siamo minacciati quotidianamente con i proiettili, mi è evidente”. Poco dopo ha parlato il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti: “C’è gente un po’ che millanta”, ha detto. “Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”.

L’imbarazzo rimane però dentro il governo. E i soci di governo, se ieri lo stesso Di Maio aveva sminuito la vicenda, ora non nascondono le preoccupazioni: “Cosa ne pensiamo del caso fondi? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare“, hanno fatto sapere fonti del partito alle agenzie di stampa. “Chiediamo trasparenza. Su questo governo non ci deve essere nessuna ombra, il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà, noi rispondiamo solo ai cittadini”.