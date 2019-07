I 5 stelle voteranno insieme al Partito democratico per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sui presunti fondi russi al Carroccio. Ma a condizione che riguardi “tutti i partiti, associazioni e fondazioni collegate”. Dopo che il premier Giuseppe Conte è intervenuto per ribadire la fiducia nella magistratura e nello stesso Matteo Salvini, il M5s ha preso posizione sul caso dell’audio pubblicato da Buzzfeed in cui si sente il leghista Gianluca Savoini trattare con tre russi per un maxifinanziamento. “Votiamo sì”, hanno dichiarato fonti M5s alle agenzie. “Dal Pd aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d’inchiesta sulle banche”. La decisione è arrivata poche ore dopo la notizia che la Procura di Milano indaga per corruzione internazionale e tra gli indagati figura lo stesso Savoini. Poco prima Matteo Salvini aveva definito la proposta di una commissione parlamentare sul tema “ridicola”: “L’opposizione fa il suo mestiere“, aveva detto, “fortunatamente non ho mai avuto bisogno di chiedere o avere soldi dall’estero”.

In mattinata erano stati i capigruppo Pd di Camera e Senato ad annunciare la richiesta di istituire una commissione d’inchiesta. E subito i dem si erano rivolti ai 5 stelle in modo provocatorio: “Il M5s”, aveva detto il senatore Andrea Marcucci, “perde improvvisamente la voce tutte le volte che è chiamato a passare dalle parole ai fatti. Che cosa farà Di Maio di fronte alla proposta del Pd di istituire una commissione di inchiesta sui rapporti della Lega con la Russia? Ve lo posso anticipare: voterà contro. Il Movimento di Casaleggio ha una sola preoccupazione: perdere le poltrone. Tutte le volte che la maggioranza viene coinvolta in passaggi complicati, i rivoluzionari alla Di Battista diventano mansueti agnellini”. Interrogati sulla vicenda, a Bruxelles e Washington hanno risposto con un “no comment”.