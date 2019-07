Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande decosì come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio,, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere chedi cui si parla, la parola chiave è fiducia. Salvini ha fatto le sue dichiarazioni.sono un uomo di legge e sapete come la penso,, a ognuno le sue responsabilità, che ben venga questa inchiesta, saranno fatte tutte le verifiche”, ha precisato il presidente del Consiglio.