“Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Alla Lega non è arrivato un centesimo“. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti sull’audio diffuso dal sito americano ‘Buzzfeed’ e sui presunti finanziamenti Russia-Lega. “Savoini era con me in Russia? Con me c’era decina di imprenditori – afferma il leader della Lega – a lui non ho chiesto né ho mai chiesto di chiedere ad altri alcunché, e non sapevo di quell’incontro. I bilanci della Lega sono pubblici e non riferirò in Aula di questa vicenda perchè io non c’entro personalmente”. Ma il ministro non risponde se intende o meno querelare Savoini