Appena venti minuti dopo, però, lo stesso vicepremier ha lasciato il palazzo di via Cristoforo Colombo, senza replicare alle domande. A fornire chiarimenti ci ha così pensato il ministro Costa, smentendo un’interferenza del leader e capo politico M5s alla riunione: “Non era in riunione, è passato da me perché ieri ci siamo incontrati, siamo stati insieme fino alle 11 di sera non per la vicenda rifiuti. È passato da me semplicemente perché abbiamo firmato il decreto fonti energie rinnovabili, una firma congiunta ed è venuto qua perché c’era una firma congiunta, anche se sapeva che c’era la sindaca Raggi. Non abbiamo parlato di rifiuti, ma ci siamo presi un caffè tra due napoletani”, ha rivendicato.

Ma a smentirlo ci ha pensato, poco dopo, lo stesso Di Maio, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto che lo ritrae con Raggi e Costa, poco prima del vertice con Zingaretti. Ma non solo. Di Maio ha pure rivendicato: “Questa mattina con Sergio Costa e Virginia Raggi. Per Roma, per i romanie per tutti gli operatori Ama che in questi giorni con il caldo, l’afa e tutte le difficoltà del caso stanno ripulendo la città”