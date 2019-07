“È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, spiega la sindaca e che invece “ha i cancelli chiusi“. Secondo Raggi “è la prova che questa ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro tutti i romani”