In serata arriva la smentita della Regione Lazio: "Quell'impianto non fa parte dell'ordinanza. Si vergogni"

“È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, spiega la sindaca e che invece “ha i cancelli chiusi“. Secondo Raggi “è la prova che questa ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro tutti i romani”.

In serata arriva la smentita della Regione Lazio: “Una bufala inventata di sana pianta dalla sindaca Raggi – sostiene l’assessore Massimiliano Valeriani – l’impianto di cui lamenta la chiusura non è infatti contenuto nell’ordinanza regionale, per questo il mezzo Ama ha trovato chiuso. Si vergogni, sia per la malafede sia per l’incapacità. Come ho già spiegato gli impianti previsti dall’ordinanza stanno notificando tutti la propria disponibilità ad accogliere e trattare i rifiuti della capitale”.