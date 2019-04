“Ho detto che sarebbe stato un anno bellissimo, ma era una battuta di reazione”, mentre “molti altri miei discorsi hanno rappresentato la nostra politica economica, discorsi che non possono essere affidati a una battuta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al Consiglio Ue a Bruxelles. Il premier ha poi specificato che “Non è vero” che erddito di cittadinanza e quota cento “non spostano in fatto di crescita, perché anche noi nelle nostre previsioni stiamo valutando che avranno un impatto positivo, ci auguriamo anzi maggiore”. Ma, ha concluso, “lo valuteremo nel secondo semestre, ora non sono ancora valutabili”