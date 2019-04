“Sono passati dieci anni ci sono stati tentativi di depistaggi e quasi riusciti ma oggi, a distanza di tanto tempo, in questa aula di giustizia entra finalmente la verità su quella maledetta notte”. Queste le parole di Ilaria Cucchi, al termine dell’udienza a Piazzale Clodio a Roma di Francesco Tedesco nel processo Cucchi-bis. Durante la testimonianza di Tedesco “guardavo in fonda all’aula e cercavo d’incrociare gli sguardi dei miei genitori che sentivano raccontare la storia dell’uccisione del proprio figlio. In tutto questo consola che l’Arma nella persona del Comandante Generale ha deciso di schierarsi per la verità – afferma la sorella di Stefano Cucchi, che sul supertestimone aggiunge – Francesco Tedesco? “Ci vuole davvero un grande coraggio per venire qui e testimoniare. Abbiamo visto sfilare tanti carabinieri che balbettavano tanti non ricordo, spero che il segnale lanciato oggi dal Comando Generale sia un segnale forte per i colleghi dei 5 carabinieri imputati in questo processo e gli otto nel processo che spero inizierà presto”.