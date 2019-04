Depone in aula il militare dell'Arma super teste e imputato per omicidio preterintenzionale, che ha accusato i colleghi coimputati nel procedimento sulla morte del geometra romano. La ricostruzione minuto per minuto di quanto accaduto - secondo la sua versione - nella sala del fotosegnalamento della caserma Casilina: "Dissi: 'Basta, che cazzo fate'". Le scuse alla famiglia e agli agenti della penitenziaria: "Nove anni di silenzio sono stati un muro insormontabile"

“Al fotosegnalamento Cucchi si rifiutava di prendere le impronte: siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Alessio Di Bernardo è proseguito. Mentre uscivano dalla sala, Di Bernardo si voltò e colpì Cucchi con uno schiaffo violento in pieno volto. Poi lo spinse e D’Alessandro diede a Cucchi un forte calcio con la punta del piede all’altezza dell’ano. Nel frattempo io mi ero alzato e avevo detto: ‘Basta, finitela, che cazzo fate, non vi permettete’. Ma Di Bernardo proseguì nell’azione spingendo con violenza Cucchi e provocandone una caduta in terra sul bacino, poi sbattè anche la testa. Io sentii un rumore della testa che batteva. Poi D’Alessandro gli diede un violento calcio all’altezza del volto”.

A quasi dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi, il carabiniere Francesco Tedesco, super teste e coimputato nel processo bis sulla morte del geometra romano, deceduto all’ospedale Pertini una settimana dopo l’arresto, racconta in aula la sua versione della notte in cui il 31enne venne fermato e portato nella caserma Casilina dell’Arma la notte del 15 ottobre 2009. “Non era facile denunciare i miei colleghi – ha spiegato – Il primo a cui ho raccontato quanto è successo è stato il mio avvocato. In dieci anni della mia vita non lo avevo ancora raccontato a nessuno”.

Ripercorre minuto per minuto il pestaggio compiuto dai suoi colleghi Raffaele D’Alessandro e Raffaele Di Bernando, coimputati con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Lo fa dopo aver chiesto scusa alla famiglia Cucchi e agli agenti della polizia penitenziaria imputati nel primo processo: “Per me questi 9 anni di silenzio sono stati un muro insormontabile”, ha detto aprendo la sua deposizione prima di accusare D’Alessandro e Di Bernando, alla sbarra nel procedimento sulla morte diCucchi.

Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto del geometra romano, deceduto all’ospedale Pertini una settimana dopo essere stato fermato da una pattuglia di militari dell’Arma, e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l’arresto. Mentre Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso.

Negli scorsi mesi il pm Giovanni Musarò aveva svelato che Tedesco, nell’estate 2018, era stato ascoltato più volte dopo aver rivelato a nove anni di distanza che il geometra 31enne venne “pestato” da due suoi colleghi. Oggi Tedesco ha confermato in aula quanto ricostruito davanti ai magistrati della procura di Roma nel corso degli interrogatori. Il carabinieri spiegò – e ha ripetuto davanti alla Corte d’Assise – che si era trattato di una “azione combinata”: uno schiaffo in faccia e un calcio con la punta del piede, un altro in faccia mentre Cucchi era già sdraiato a terra e poi la botta alla testa, talmente violenta che lui ricorda ancora di averne “sentito il rumore”.