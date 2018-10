I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per tutta la vita mi sono tenuto fuori dalla competizione politica, non parteciperò alla campagna elettorale“, ha rivendicato Savona