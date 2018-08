“Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al sud di 300mila unità durante gli anni della crisi. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta”. Lo afferma, replicando al vicepremier sul Tap, il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Una presa di posizione che arriva dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte negli Stati Uniti – nelle quali il Tap è stato definito “un’opera strategica” -, il “pressing” da fuori di una voce di peso nel M5s come Alessandro Di Battista e soprattutto il comizio di Salvini a una festa della Lega in Romagna in cui il leader del Carroccio ha detto ai Cinquestelle che non si può andare avanti dicendo sempre no e che Tav e Tap devono essere realizzate. In un’intervista alla Stampa il segretario della Lega aveva anche spiegato che per “Pedemontane, Tap e Terzo Valico i benefici sono superiori ai costi”.