I cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione sono tutti di nuovo in Italia. Il volo che ha trasportato le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Si trattava di un volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato anche il quinto sub morto, Gianluca Bendetti.

Le salme, poste sotto sequestro, saranno immediatamente composte all’obitorio dell’ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa. Alle 12 di lunedì il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l’incarico al medico legale Luca Tajana, dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all’anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri, per l’autopsia sui corpi di tutti e cinque i sub deceduti.

Gli esami autoptici saranno tutti effettuati a Gallarate. Subito dopo il conferimento inizierà l’esame peritale sul corpo di Benedetti, il capobarca di 44 anni primo tra i sub scomparsi ad essere recuperato. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.