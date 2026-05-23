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Ultimo aggiornamento: 12:08

Intrappolati in casa da un incendio, coppia di anziani salvati da un poliziotto fuori servizio

di Redazione Cronaca
Torri di Quartesolo (Vicenza) - L'agente Geremia Manuel Domingo è stato svegliato in piena notte dalle loro urla: con una scala a pioli li ha fatti scendere dal loro balcone
Intrappolati in casa da un incendio, coppia di anziani salvati da un poliziotto fuori servizio
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Erano prigionieri delle fiamme, ma le urla hanno svegliato il loro “salvatore”. Un poliziotto della questura di Padova, fuori servizio, ha aiutato a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza una coppia di anziani che erano rimasti intrappolati nella loro abitazione piena di fumi tossici a causa di un incendio.

L’uomo, assistente capo Geremia Manuel Domingo, dormiva nella sua abitazione quando a un certo punto, nel bel mezzo della notte, è stato svegliato da invocazioni di aiuto. L’agente allora è sceso in strada e ha avuto immediatamente chiara la situazione: una coltre di fumo nero si sprigionava dal garage di una villetta monofamiliare mentre due anziani – marito e moglie di 82 e 80 anni – erano sul balcone del primo piano, prigionieri del fuoco, a implorare aiuto.

L’agente, prendendo una scala a pioli dal proprio giardino, ha raggiunto i due anziani sul balcone, entrambi visibilmente in stato di shock. L’82enne – che era in stato confusionale – è rientrato improvvisamente nella casa invasa dalle esalazioni ma per fortuna il poliziotto lo ha rintracciato poco dopo – mentre aveva una crisi respiratoria – e lo ha fatto ritornare sul balcone insieme alla moglie.

Una volta messi in salvo, i due sono stati fatti scendere dalla scala a pioli e sono stati affidati ai vigili del fuoco, al Suem e a una pattuglia dei carabinieri che nel frattempo erano giunti sul posto. La coppia è stata portata per accertamenti in ospedale mentre l’agente – rimasto anche lui intossicato dal fumo – è stato ringraziato dal questore della provincia di Padova Marco Odorisio.

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