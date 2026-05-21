Alessandro Mantovani e dal deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, appena atterrati all’aeroporto di Roma Fiumicino È un racconto agghiacciante quello fatto dall’inviato del Fatto Quotidianoe dal deputato del Movimento 5 Stelle,, appena atterrati all’aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stati deportati in Israele, insieme ad altre 430 persone della Global Sumud Flotilla

“C’era addirittura una panic room – racconta visibilmente scosso l’onorevole pentastellato che mostra anche il braccialetto rosso con numero di matricola assegnato ai fermati – all’interno c’erano 3 persone che, dicendoci Welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. C’erano 20 o 30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, anche anziani di 70 anni sono stati torturati.”

“Ci hanno sbattuto per terra – aggiunge l’inviato del Fatto Quotidiano – io sono stato colpito sul volto e sulle gambe.”

All’aeroporto ad accoglierli, oltre ai familiari, erano presenti anche altri parlamentari, come Arturo Scotto del Partito democratico, che ha partecipato alla precedente missione e Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, oltre a Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla.