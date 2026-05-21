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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:24

Dopo trent’anni di agonia è morta Elena Fornasier: aveva 18 anni quando un incidente la ridusse in stato vegetativo

di Redazione Cronaca
In quel sinistro stradale la donna, oggi 49enne, aveva perso anche una sua amica. A dare la notizia del trapasso la mamma e la sorella
Dopo trent’anni di agonia è morta Elena Fornasier: aveva 18 anni quando un incidente la ridusse in stato vegetativo
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Dopo trenta lunghi anni di agonia è morta nel pomeriggio del 20 maggio, a 49 anni, Elena Fornasier, la cittadina di Rauscedo in provincia di Pordenone, rimasta in stato vegetativo dopo l’incidente stradale che aveva sconvolto la sua vita all’età di 18 anni.

“Una notizia terribile, che aveva scosso tutta la comunità”, ha ricordato al Gazzettino il sindaco di San Giorgio della Richinvelda. In quel terribile incidente stradale, Elena aveva perso anche la sua amica, morta sul colpo dopo lo schianto fatale. La ragazza invece era rimasta in stato vegetativo, passando da ospedali e strutture per ricoveri a lunga degenza.

Fino a ieri, quando la mamma Marianna, insieme alla sorella Federica e agli altri familiari, hanno dato la notizia della sua morte. Per ragioni burocratiche non si conosce ancora la data dei funerali di Elena per la quale è previsto comunque, mercoledì alle 20, il rosario nella chiesa della cittadina friulana.

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