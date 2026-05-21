Stando alle prime ricostruzioni, la donna non sarebbe deceduta da poco tempo. Il cranio ha ancora alcuni denti attaccati, un elemento fondamentale per confrontare l'impronta dentale con i dati presenti nel database delle persone scomparse

Un teschio umano è stato trovato nel pomeriggio del 20 maggio nel parco Maugeri di Bari. Alcuni cittadini stavano passeggiando nell’area verde del quartiere Libertà, quando avrebbero visto, come riporta Today, il cranio in mezzo ai cespugli. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha allertato poi la polizia di Stato, sopraggiunta con le volanti e la scientifica. L’area è stata transennata e il parco chiuso per gli accertamenti necessari.

Stando alle prime ricostruzioni, i resti rinvenuti appartengono a una donna anziana e non deceduta da poco tempo. Sul posto è arrivato anche il medico legale che, dopo la rimozione, analizzerà il teschio sottoponendolo a successivi accertamenti in laboratorio. Il cranio ha ancora alcuni denti attaccati, un elemento fondamentale per confrontare l’impronta dentale con i dati presenti nel database delle persone scomparse. Come sia finito nel parco Maugeri però rimane ancora un mistero e per questo le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, dall’occultamento doloso di resti fino alle ossa trafugate da qualche cimitero della zona.