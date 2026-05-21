Al seguito della nave, un gruppo da combattimento che "rappresenta l'emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari". Aumenta la pressione sull'isola

Mentre a Miami l’amministrazione Trump annunciava l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro, le forze armate inviavano nel mare dei Caraibi la portaerei USS Nimitz. Il suo arrivo è stato annunciato su X dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom): una notizia che coincide con l’intensificarsi della campagna di pressione americana contro Cuba e con l’accusa verso l’ex leader 94enne di omicidio, cospirazione per uccidere statunitensi e distruzione di due aeronavi.

Il Southcom è il Comando combattente responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso. Dunque è stata sua la decisione di inviare alle porte di Cuba una delle più grandi portaerei del mondo a propulsione nucleare. Al suo seguito un gruppo da combattimento enorme che secondo gli Stati Uniti “rappresenta l’emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico”. Si compone della portaerei USS Nimitz (CVN 68), del Carrier Air Wing 17 imbarcato (CVW-17), del cacciatorpediniere USS Gridley (DDG 101) e della nave da rifornimento USNS Patuxent (T-AO 201). Una forza inviata nel mar dei Caraibi che sembra voler mandare un messaggio chiaro all’ex presidente cubano, incriminato da Washington per l’abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, quando morirono quattro cittadini statunitensi.

Al momento però, secondo fonti militari citate dal New York Times, non è previsto un attacco imminente. L’amministrazione intende usare la Nimitz, e i suoi caccia, come una leva di forza, ma non come piattaforma per una massiccia operazione militare. La portaerei, come spiega Southcom, ha dimostrato la sua capacità di combattimento “dallo Stretto di Taiwan fino al Golfo Persico“, garantendo la stabilità e difendendo la democrazia su scala globale. Alla fine del 2025, Washington aveva già inviato un’altra portaerei, la USS Gerald Ford, nei Caraibi, dove ha poi supportato l’operazione per la cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio, prima di dirigersi verso il Medio Oriente, dove ha partecipato all’attuale campagna contro l’Iran. Gran parte della potenza di fuoco che il Pentagono aveva ammassato nei Caraibi per il raid contro Maduro ha lasciato la regione poco dopo per costituire la spina dorsale della potenza americana nella guerra contro Teheran. Tuttavia, secondo la Marina, la nave d’assalto anfibio Iwo Jima rimane nella regione.