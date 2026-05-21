Un 26enne, originario della Nigeria, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano martedì pomeriggio con l’accusa di violenza sessuale su una donna nell’hub di Lampugnano. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 14 su segnalazione di un autista di bus che avevano notato il 26enne in atteggiamenti aggressivi nei confronti di una 42enne, originaria del Togo, che avrebbe tentato di divincolarsi, in una zona appartata della stazione. La vittima, appena arrivata da Linate, sarebbe stata avvicinata con la scusa di aiutarla a portare il bagaglio e di lì a poco sarebbero partite le minacce ordinandole di seguirlo, molestandola con palpeggiamenti in varie parti del corpo e costringendola a subire baci tenuta ferma per il collo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di pattuglia e poi i colleghi del Nucleo tutela donne e minore che hanno fermato il 26enne che è risultato aver subìto un precedente arresto, sempre per violenza sessuale, a Isernia nel 2019, oltre a una serie di precedenti per furto, rapina e resistenza. La polizia locale ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che confermano la testimonianza resa dalla vittima sulla dinamica dei fatti.