Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:20

Flotilla, il governo chiede all’Ue di sanzionare Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti

di Redazione Politica
L'annuncio del ministro degli Esteri Tajani su X: "Inaccettabili gli atti compiuti contro la Folittilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani"
Flotilla, il governo chiede all’Ue di sanzionare Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti
Icona dei commenti Commenti

Dopo le proteste delle scorse ore, arrivate dopo giorni di silenzio, per il trattamento riservato da Israele agli attivisti della Flotilla, il governo italiano ha fatto sapere di aver chiesto formalmente all’Ue delle sanzioni per il titolare della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Il riferimento è proprio alle immagini della barbaria compiuta nelle scorse ore, quando gli attivisti sequestrati in acque internazionali sono stati fatti inginocchiare e ammanettati mentre veniva trasmesso l’inno nazionale. Nei video, diffusi in rete, si vede Ben-Gvir che irride le persone a terra. “Un trattamento incivile, livello infimo”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma anche Giorgia Meloni e il suo governo hanno definito “inaccettabili” quelle immagini e lo stesso capo della Farnesina ha parlato di una “linea rossa” che è stata superata.

Il tutto mentre, in Europa, Fratelli d’Italia votava contro l’embargo alla armi per Israele. Ieri l’esecutivo ha fatto sapere di aver convocato l’ambasciatore israeliano in Italia, senza però che siano arrivate conseguenze. Oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, su X, ha annunciato di aver “formalmente chiesto all’Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri Ue l’adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione