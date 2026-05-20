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“Non c’è nulla da deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e che abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto. Semmai è una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, entrando a Montecitorio, commenta le immagini che giungono da Israele e che mostrano il trattamento riservato agli equipaggi della Flottilla. “Noi abbiamo l’abitudine di trattare in modo diversi i cittadini che vengono in Italia e non abbiamo l’abitudine di catturare nessuno in acque internazionali e forse – continua Crosetto, Ben Gvir – dovrebbe imparare qualcosa da noi e dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità perché alla lunga servirebbe a Israele”. Per il titolare della Difesa del governo Meloni “non credo che questo tipo di azioni e questo tipo di video postati faccia bene ad Israele a cui io auguro pace, serenità e prosperità”. Come protestare, ora, in modo concreto? “Mi pare che una dichiarazione così mi pare una bella protesta visto che è fatta dal ministro della Difesa e non da un passante”.