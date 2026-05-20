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Ultimo aggiornamento: 13:22

Flotilla: attivisti in Israele costretti a stare a terra, in ginocchio, con le fascette ai polsi, mentre risuona l’inno. Alla presenza di Ben-Gvir – Video

di Riccardo Antoniucci
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Trenta secondi, in cui si vedono militari con il volto coperto e poliziotti in divisa nera con fascette allacciate alla cintura che si muovono rapidamente in un hangar del porto di Ashdod
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Le prime immagini dei 430 attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali dalle forze di sicurezza israeliane tra lunedì e martedì arrivano dal canale tv israeliano Channel 14, vicino alla destra più estrema che sostiene il governo di Benjamin Netanyahu. Trenta secondi, in cui si vedono militari con il volto coperto e poliziotti in divisa nera con fascette allacciate alla cintura che si muovono rapidamente in un hangar del porto di Ashdod, dove gli attivisti sono appena stati fatti sbarcare dalla marina israeliana, dopo una notte passata in una grande nave prigione. Quando la camera si gira, si vede il trattamento riservato agli arrestati. Sono inginocchiati e piegati verso terra con il volto verso il basso, le mani legate da fascette dietro la schiena. Se ne vedono decine, disposte in file. Dagli altoparlanti, suona l’inno nazionale. Poco dopo, fa la sua comparsa il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, leader di uno dei partiti di estrema destra israeliani e colono. Anche nel 2025 Ben-Gvir si presentò ad Ashdod per accogliere a suo modo gli attivisti, con un discorso in cui mescolava minacce e insulti.

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