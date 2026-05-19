Il ticket dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Come ha chiesto Marina Berlusconi. Ma intanto questa mattina prima il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e poi il vicesegretario Alberto Cirio hanno convocato il congresso del partito azzurro in Lombardia per il prossimo 2 luglio. Il coordinatore regionale sarà riconfermato Alessandro Sorte ma sarà affiancato da un vice vicino alla minoranza, con ogni probabilità il deputato Alessandro Cattaneo, apprezzato dalla famiglia Berlusconi. Oltre al ticket sarà approvata una mozione congressuale che chieda la co-gestione nelle decisione e il coinvolgimento di tutte le componenti interne al partito in Lombardia.

Sarà quindi esaudita la richiesta di Marina Berlusconi che nelle ultime settimane aveva chiesto di trovare unità nel partito lombardo. Nelle ultime settimane era stato Cirio ad aprire una trattativa con le diverse anime del partito e alla fine si troverà una quadra. Sorte, figura gradita ad Antonio Tajani e alla famiglia Berlusconi, ha accettato un vice della minoranza, mentre per diverse settimane la minoranza azzurra ha preso tempo. La segretaria milanese azzurra Cristina Rossello ha provato a perorare la causa di Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore in Lombardia, come vice di Sorte: ipotesi che però, al momento, resta complicata. La mozione invece sarà unitaria e sarà chiesto ai vertici del partito lombardo di prendere le decisioni collegialmente chiedendo discontinuità rispetto alla gestione attuale.

Del via libera alla stagione congressuale si è parlato in una riunione che Tajani ha convocato martedì mattina via zoom con i capigruppo di Camera e Senato, i vicesegretari, la presidente della Consulta Letizia Moratti, il portavoce Raffaele Nevi e il responsabile organizzazione Francesco Battistoni. Oltre alla Lombardia è stato convocato per il 13 giugno anche il congresso regionale azzurro in Sardegna – regione molto cara alla famiglia Berlusconi – mentre la vicesegretaria Deborah Bergamini ha posto il tema del congresso in Toscana, anche se la deputata Chiara Tenerini al momento si sta opponendo.

La stagione congressuale era voluta da Tajani per blindare i suoi fedelissimi sui territori, ma era stata in parte rimandata per volere proprio di Marina Berlusconi che ha chiesto che si tenessero ma coinvolgendo tutte le anime del partito attraverso i cosiddetti ticket. Solo la Sicilia invece è stata commissariata con la scelta del deputato Nino Minardo. La primogenita di Berlusconi, invece, ha imposto il rinvio del congresso nazionale a dopo il voto del 2027.