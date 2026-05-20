Quando parla di traguardi, Meloni si attribuisce il merito. Quando è costretta a parlare dei fallimenti, le cause sono tutte esterne. Ma la sfortuna non c'entra

di Serena Poli

Il contrasto tra la sicumera del pre-referendum e il piagnisteo del post-referendum ci segnala l’esaurimento dei bonus propaganda e la necessità di fare i conti con la cruda realtà.

Prima del voto, la narrazione era quella di un paese tipo il Bengodi: tutto bellissimo, tutto quasi stucchevolmente perfetto; eppure molti non se n’erano proprio accorti, forse distratti da una squadra di governo a dir poco imbarazzante, composta da ministri presi a barcamenarsi tra scandali sessuali e ristoranti in società con prestanome della mafia. Ma la risposta è sempre stata l’assoluzione d’ufficio o la minimizzazione. Per il flop dei centri in Albania, la colpa è stata della magistratura cattiva. Quando Trump, su ordine di Netanyahu, ha scatenato una guerra a pochi giorni dalle scellerate esternazioni sul Nobel per la pace, il nostro Presidente del Consiglio continuava a rivendicare la sua centralità internazionale (fino alla difesa del Pontefice, che le è costata il licenziamento).

Poi è arrivata la bocciatura della riforma della magistratura (chiamarla riforma della giustizia sarebbe un insulto all’intelligenza). Nessuna assunzione di responsabilità, cadono teste come se piovesse, ma non una parola di autocritica; per il povero premier incompreso, sono gli italiani ad aver perso un’occasione: forse gli stessi che non si erano accorti del Bengodi.

E ora che la tenera amicizia con Ursula ha invalidato la narrazione dei complotti dei poteri forti, c’è bisogno di altre giustificazioni: eccone due pronte all’uso. La prima: è colpa dei governi precedenti (un grande classico forse spendibile al sesto mese di governo, certo non al quarto anno). Meloni ha oggi l’audacia di indicare come unico colpevole il Superbonus, misura gestita quasi interamente dai governi Draghi e poi dal suo, per giunta con lo stesso Ministro dell’Economia: quel Giancarlo Giorgetti che ha di recente descritto la nostra economia come un ospedale da campo (anche lui forse non si è accorto del Bengodi).

La seconda scusante la ascolti e pensi che non possa farcela a passare, è quella su cui non scommetteresti mai, insomma… l’underdog delle giustificazioni: la sfortuna.

Una delle pietre miliari della psicologia sociale è la Teoria dell’Attribuzione Causale, che studia il modo in cui le persone spiegano a se stesse e agli altri le cause di ciò che accade. Un concetto chiave di questa teoria è il cosiddetto “locus of control”: la nostra mente stabilisce dove risiede la responsabilità degli eventi. Locus of control “interno”: la persona attribuisce quanto accade alle proprie azioni. Locus of Control “esterno”: tutto è governato da fattori fuori dal proprio controllo: sfortuna, complotti, azioni degli altri. In questo quadro, la necessità di autoassoluzione ci porta ad attribuire a cause interne i successi e a cause esterne i fallimenti.

Quando parla di traguardi, Giorgia Meloni si attribuisce il merito. Quando è costretta a parlare dei fallimenti, le cause sono tutte esterne. Ma la sfortuna, esimia Meloni, non c’entra. Viene anzi da chiedersi come abbiano fatto, per anni, tanti analisti a riconoscerle un presunto genio politico: la disastrosa scelta di prostrarsi a Trump è tutta sua, così come quella di sposarne le cause belliche che l’Italia pagherà per anni. E interamente sua è la responsabilità di aver selezionato una classe dirigente totalmente inadeguata. Eppure oggi ci tocca ascoltarla mentre si lamenta del destino cinico e baro.

Ma voglio ricordarla nel dicembre del 2025 ad Atreju quando, ancora garrula e spavalda, derideva la sinistra dicendo che si portava sfiga da sola ed evocava la carta della pagoda del Mercante in Fiera. A giudicare dal disastro attuale, sorge il dubbio che quella carta, alla fine, l’abbia pescata lei.

Una classe dirigente matura governa prendendosi meriti, e ci mancherebbe, ma anche assumendosi responsabilità: altra cosa è trasformare le istituzioni nel tavolo di un eterno Mercante in Fiera dove, se perdi, la colpa è sempre del mazziere o della sfiga.

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