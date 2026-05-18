Adriano d'Orso andava spesso nella gelateria che solitamente aveva anche opzioni senza lattosio: poco dopo il consumo si è sentito male ed è morto prima dell'arrivo dei soccorsi

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Era una gelateria che frequentava spesso e che solitamente dava alternative al lattosio ma sabato sera qualcosa è andato storto: un sedicenne di Casoria, Adriano d’Orso, è morto poco dopo aver mangiato un cono gelato. Il giovane era allergico al lattosio, inutile l’arrivo del 118.

La reazione allergica è durata pochi minuti ed è avvenuta subito dopo il consumo del gelato. Non appena il ragazzo si è sentito male gli amici che erano con lui lo hanno subito accompagnato a casa del padre ma quando sono arrivati le sue condizioni erano già gravi. In attesa dei soccorsi, qualcuno ha anche cercato di somministrargli del cortisone ma il tentativo è stato vano: arrivati sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per chiarire le cause del decesso è stato predisposto l‘esame autoptico. La salma – sequestrata dai carabinieri di Casoria che stanno indagando sulla vicenda coordinati dalla Procura di Napoli Nord – è già a disposizione del medico legale nell’obitorio di Giuliano in Campania, mentre nel frattempo i militari hanno prelevato dalla gelateria dei campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo per analizzarli.

“Questi esami e l’autopsia saranno determinanti per capire cosa è successo e accertare eventuali responsabilità – ha detto l’avvocato Francesco Petruzzi a cui si è rivolta la mamma di Adriano – da parte nostra nessuna ipotesi finché non arriveranno le risposte sugli accertamenti disposti dalla magistratura”.

Intanto la vicenda ha sconvolto tutto il comune di Casoria: “Ci sono notizie che una comunità non vorrebbe mai apprendere, soprattutto quando riguardano un ragazzo – ha detto il sindaco Raffaele Bene – la morte improvvisa di Adriano lascia un dolore enorme che attraversa l’intera città e colpisce profondamente ciascuno di noi”. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “Casoria oggi piange un suo figlio e lo fa con il cuore colmo di tristezza”.