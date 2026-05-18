Le operazioni dei Carabinieri sono iniziate all'alba del 18 maggio e hanno coinvolto le provincie di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco

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“Numerosi braccianti agricoli” ridotti “in condizione di moderna schiavitù“. È la motivazione per la quale dodici persone sono state arrestate all’alba del 18 maggio dai Carabinieri: sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquete finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L’indagine è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza e le operazioni sono state condotte dai Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.

Le operazioni hanno smantellato una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi. Come si legge nel comunicato dei Carabinieri di Potenza, “i militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Dda, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili”.