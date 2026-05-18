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È stata l’ultima persona travolta in auto da Salim El Koudri sulla via Emilia, con un impatto che le ha tranciato le gambe. Ma la donna tedesca di 69 anni, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a estubarla. Ora, dunque, respira autonomamente. È ricoverata all’ospedale civile di Baggiovara, in provincia di Modena, come un’altra donna di 53 anni, polacca, che seppur sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, italiano, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone.

Oltre a loro ci sono altri pazienti che si trovano all’ospedale Maggiore di Bologna, anche loro travolti dal 31enne sabato 16 maggio. Due sono in rianimazione “in condizioni stabili”. La donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono “in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata”. L’uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi è stabile, “non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata”. Alla luce del bollettino congiunto delle aziende sanitarie, dei cinque feriti dall’investimento che ancora sono ricoverati tra Baggiovara e Bologna, quattro sono ancora in prognosi riservata.

“Una paziente è vigile ed è estubata, in buone condizioni. L’altra signora è attualmente in condizioni di stabilità ma non ancora fuori pericolo. Il percorso sarà lungo, in particolare per la signora tedesca ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile, anche dal punto di vista logistico per lei e la famiglia sarà molto meglio. Abbiamo già la possibilità di farla seguire dagli psicologi: è una persona molto in gamba e le interazioni sono molto positive”, ha dichiarato Lesly De Pietri, direttrice di Anestesia e Rianimazione a Baggiovara, riferendosi in particolare alla donna a cui sono stati amputati entrambi gli arti che, precisa la direttrice, “è cosciente, sveglia ed è estubata”. “Sono condizioni durissime, hanno coinvolto due persone che si sono trovate nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Ci tengo a sottolineare che questo ha una rilevanza nazionale, ma noi abbiamo quotidianamente persone così, la cui vita e quella dei familiari viene stravolta e teniamo molto al rispetto della loro privacy perchè questa situazione, già estremamente tragica, non diventi ancora più faticosa”, ha concluso De Pietri.

Salim El Koudri è cittadino italiano dal 27 settembre 2009, quando aveva 14 anni. La sua famiglia arrivò a Ravarino nel 2000. “Ha frequentato la scuola primaria in paese e gli insegnanti – spiega all’Ansa la sindaca Maurizia Rebecchi – ci hanno fatto sapere che aveva ottimo profitto, era un uno studente modello. Altrettanto alla scuola secondaria di Bomporto, quindi assolutamente un bambino come tutti gli altri”. In seguito il giovane ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale.