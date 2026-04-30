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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:48

Denunciati 4 militanti di estrema destra per l’aggressione del 33enne sorpreso a strappare i manifesti per Sergio Ramelli

di Redazione Cronaca
Hanno età compresa tra i 35 ed i 37 anni e precedenti di polizia specifici. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare tutti i soggetti coinvolti
Denunciati 4 militanti di estrema destra per l’aggressione del 33enne sorpreso a strappare i manifesti per Sergio Ramelli
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Sono stati identificati e denunciati quattro uomini accusati di avere aggredito mercoledì notte a Milano un 33enne sorpreso a staccare alcuni manifesti della commemorazione del 51mo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Sono tutti militanti di estrema destra, di età compresa tra i 35 ed i 37 anni, e con precedenti di polizia specifici.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, i quattro – in concorso con un altro soggetto al momento in fase di identificazione – avrebbero aggredito con calci, pugni e colpi di casco la vittima sorpresa in via Aselli a staccare i manifesti della tradizionale commemorazione del militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa nel capoluogo lombardo. Successivamente, tornati sul posto a bordo di un’auto di proprietà di uno di loro, avrebbero aggredito nuovamente l’uomo e altri tre ragazzi, estranei alla vicenda, che gli stavano prestando soccorso. Fatti per i quali il 33enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, mentre gli altri aggrediti non hanno fatto ricorso a cure mediche. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i dettagli della vicenda ed identificare tutti i soggetti coinvolti.

Mercoledì sera si è tenuto il corteo dedicato a Ramelli e anche a Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. I partecipanti, circa 2mila, hanno sfilato in colonne compatte con fiaccole e tricolori, dietro lo striscione “Onore ai camerati caduti“, fino al murale dedicato a Ramelli, in via Paladini vicino a dove il giovane fu aggredito. La commemorazione si è conclusa con il consueto rito delpresente” e con saluti romani.

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