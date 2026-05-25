Ondata di calore sul Centro-Nord, domani 12 Comuni con bollino arancione. Firenze ha allertato i cittadini, sei città del Sud al riparo

Picchi di calore e allerte specialmente per l’area Centro-Nord della Penisola: il giorno più afoso di questa settimana sarà mercoledì 27 maggio mentre oggi sono 17 le città con bollino giallo che da domani diventerà arancione. Sono a rischio zero invece 6 città del Sud.

Questo caldo torrido è opera del vasto anticiclone di origine subtropicale che si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo bloccando ogni perturbazione e catapultando l’Italia in un clima estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero durare fino a fine mese. L’allerta caldo interessa specialmente l’area Centro-Nord con temperature massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della Pianura Padana si potrebbero raggiungere addirittura i 35 gradi.

Per questo motivo ha debuttato oggi il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, il report quotidiano – aggiornato dal lunedì al venerdì alle 11 ed elaborato sulla base dei dati di 27 città – con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Sono indicati quattro livelli di rischio: livello 0 – Nessun rischio, livello 1 – Condizioni meteorologiche di pre-allerta, livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche (che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione), livello 3 – Ondata di calore: condizioni di rischio elevato persistenti per tre o più giorni consecutivi.

Secondo i dati di oggi, la colonnina di mercurio sta rapidamente salendo in molte città che oggi sono contrassegnate dal bollino giallo che entro 24 ore diventerà arancione per 12 di queste: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il Comune di Firenze – la cui temperatura massima percepita prevista è di 31 gradi, mentre domani il valore salirà fino a 33 gradi – ha già allertato i cittadini: limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature. Le uniche città al sicuro dall’anticiclone che resteranno in verde anche mercoledì sono 6: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia e Palermo.