Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:08

Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile

di Redazione Cronaca
A scagliare il dardo è stata una persona a bordo di un'auto che si è poi velocemente allontanata: i carabinieri stanno verificando se sia trattato di un regolamento di conti
Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile
Icona dei commenti Commenti

Aveva appena finito di pranzare in un centro commerciale quando è stato trafitto da una freccia al petto. È successo a Carvico, in provincia di Bergamo, a un 59enne che si stava dirigendo verso la propria auto, posteggiata nel parcheggio di un supermercato. L’uomo non è in pericolo di vita, così come la compagna che era con lui, rimasta illesa. I carabinieri della stazione di Calusco e della compagnia di Zogno stanno ancora cercando di capire la dinamica dei fatti: al vaglio le telecamere della zona, che saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile, ancora in fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, a scagliare il dardo è stata una persona a bordo di un’auto che si è poi velocemente allontanata: gli agenti stanno verificando se sia trattato di un regolamento di conti o di un evento casuale. Come riporta il Corriere della Sera, il guidatore si è avvicinato al 59enne, ha abbassato il finestrino e ha scoccato la freccia da distanza ravvicinata, anche se alcuni testimoni parlano di una fiocina da pesca. I passanti hanno immediatamente soccorso la vittima chiamando i sanitari del 112 che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione