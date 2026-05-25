Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile

A scagliare il dardo è stata una persona a bordo di un'auto che si è poi velocemente allontanata: i carabinieri stanno verificando se sia trattato di un regolamento di conti

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Aveva appena finito di pranzare in un centro commerciale quando è stato trafitto da una freccia al petto. È successo a Carvico, in provincia di Bergamo, a un 59enne che si stava dirigendo verso la propria auto, posteggiata nel parcheggio di un supermercato. L’uomo non è in pericolo di vita, così come la compagna che era con lui, rimasta illesa. I carabinieri della stazione di Calusco e della compagnia di Zogno stanno ancora cercando di capire la dinamica dei fatti: al vaglio le telecamere della zona, che saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile, ancora in fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, a scagliare il dardo è stata una persona a bordo di un’auto che si è poi velocemente allontanata: gli agenti stanno verificando se sia trattato di un regolamento di conti o di un evento casuale. Come riporta il Corriere della Sera, il guidatore si è avvicinato al 59enne, ha abbassato il finestrino e ha scoccato la freccia da distanza ravvicinata, anche se alcuni testimoni parlano di una fiocina da pesca. I passanti hanno immediatamente soccorso la vittima chiamando i sanitari del 112 che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.