Uscendo da teatro, un anziano signore mi saluta. “Non si ricorda certo di me, ma sono stato suo studente alla fine degli anni ‘80”. Gli ho sorriso come un vecchio pescatore. “Quando raccontava l’effetto serra e i suoi possibili impatti ci pareva una bizzarria. E invece…”. “Alle volte anch’io temevo di essere troppo…”. Mi chiedevo spesso se ne valesse la pena. Incerto se non rimanere nei ranghi. Se avessi conosciuto allora la circolare Glaser, però, sarei stata meno incerto, più fermo e tenace; oppure, al contrario, avrei desistito? Tra l’altro, il programma del mio corso di Infrastrutture Idrauliche —allora annuale e corposo e non ridotto una periodica serie di quiz— comprendeva perfino un seminario su oleodotti e gasdotti. Un omaggio a tutti i Glaser.

Nel 1982, Marvin B. Glaser, responsabile dei programmi per gli affari ambientali di Exxon, inviò una lettera circolare a 15 dirigenti e manager Exxon, allegando un documento di revisione tecnica intitolato “CO2 Greenhouse Effect, A Technical Review”, un rapporto tecnico, preparato dalla divisione di coordinamento e pianificazione della stessa compagnia (Hall, S., Exxon Knew about Climate Change almost 40 years ago, Scientific American, October 26, 2015).

Glaser affermava come il documento fornisse indicazioni “sull’effetto serra della CO2, oggetto di sempre maggiore attenzione sia dalla stampa scientifica che da quella popolare come questione ambientale emergente”. Egli garantiva ai colleghi che “il contenuto di anidride carbonica nell’atmosfera era motivo di preoccupazione poiché può influire sul clima globale.” E azzardava una stima del raddoppio del contenuto di CO2: “intorno al 2090, in base al fabbisogno di combustibili fossili previsto dalle proiezioni energetiche a lungo termine di Exxon” (v. Fig.1).

Nel rapporto Glaser c’era pure un bignamino sulla evoluzione del fenomeno: nei 25 anni precedenti al 1982 si era registrato un aumento di circa l’otto percento della CO2 atmosferica, che aveva raggiunto allora 340 parti per milione “una tendenza iniziata a metà del secolo scorso con l’inizio della Rivoluzione industriale”. Disse anche qualcosa di più; e di più sorprendente. Il suo gruppo di lavoro prevedeva che “il raddoppio della concentrazione attuale avrebbe potuto aumentare la temperatura media globale tra circa 1,3°C e 3,1°C” (v. Fig.2).

Glaser affermava che “il materiale era stato ampiamente circolato alla dirigenza di Exxon allo scopo di familiarizzare il personale sull’argomento”. E riconosceva una “considerevole incertezza” sull’impatto sociale del fenomeno. Il rapporto diceva anche che l’effetto serra avrebbe potuto essere rilevato entro il 1995 o il 2020 se la precisione dei modelli climatici fosse migliorata. Anche qui, erano previsioni azzeccate. Non solo i modelli, ma anche i dati gli stanno dando ragione.

Con buona pace del compianto Antonino Zichichi, negare l’influenza antropica sul riscaldamento globale è un esercizio più difficile che risolvere l’ultimo teorema di Fermat, giacché uno dei maggiori responsabili ne aveva ammesso la responsabilità quasi 50 anni fa. Exxon partecipava alla comprensione scientifica del fenomeno, non nascondendone i rischi. Anzi, aveva approfondito un sapere che la scienza dominante guardava con molto scetticismo. Chi poteva prevedere —incoraggiando la ricerca climatica— e provvedere —delineando strategie di mitigazione e adattamento— era la politica che adottò, invece, la posizione dello struzzo.

Se nel 1990 avessi avuto notizia di questo autorevole rapporto non avrei mai scritto “Effetto Serra: istruzioni per l’uso”, uscito in libreria nel 1994. Era già tutto previsto (cit. Riccardo Cocciante). E, invece…, avrei dedicato più tempo al progetto di gasdotti e oleodotti, anziché a costruire sapere climatico, rivelatosi affatto inutile agli ingegneri ambientali.