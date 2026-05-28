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Ultimo aggiornamento: 9:12

Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea americana

di Redazione Esteri
Cessate il fuoco in bilico. Colpiti 4 droni di Teheran: per gli Stati Uniti rappresentavano una minaccia sullo Stretto di Hormuz. Un quinto velivolo era in partenza dalla struttura militare. Pasdaran: "Aggressioni non resteranno impunite"
Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea americana
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Pasdaran: “Colpita una base aerea Usa, rappresaglia per l’attacco a Bandar Abbas. Aggressioni non resteranno impunite”

Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una “base aerea statunitense” in risposta all’attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come “l’origine dell’aggressione statunitense” senza però specificarne l’ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che “qualsiasi aggressione non resterà impunita”, aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta “più decisa”. 

“Dopo l’attacco dell’Esercito Usa contro un sito nei pressi dell’aeroporto di Bandar Abbas alle prime ore di oggi, è stata attaccata alle 4.50 ora locale la base aerea Usa da cui è partito l’attacco”, hanno comunicato i Pasdaran, come riportato da Tasnim. I Guardiani della Rivoluzione parlano di un “avvertimento serio per il nemico, affinché sappia che se si ripeterà” la risposta iraniana “sarà ancor più dura”. “La responsabilità delle conseguenze è dell’aggressore”, hanno aggiunto. 

Momenti chiave

  • Teheran: "Usa sblocchino nostri fondi congelati, senza condizioni"
  • Media iraniani: "Teheran ferma 4 imbarcazioni a Hormuz sparando colpi di avvertimento"
  • Pasdaran: "Colpita una base aerea Usa, rappresaglia per l'attacco a Bandar Abbas. Aggressioni non resteranno impunite"
  • Media: "Usa hanno colpito un sito militare in Iran, rappresentava minaccia"
    • 09:12

      Il petrolio è in rialzo con la ripresa del coflitto fra Usa e Iran. Il Wti sale del 2,67%, a 91,07 dollari il barile, e il Brent sale del 2,76%, a 96,9 dollari.

      Il petrolio è in rialzo con la ripresa del coflitto fra Usa e Iran. Il Wti sale del 2,67%, a 91,07 dollari il barile, e il Brent sale del 2,76%, a 96,9 dollari. 

    • 08:59

      Teheran: “Usa sblocchino nostri fondi congelati, senza condizioni”

      Un “diritto legittimo” dell’Iran. Con queste parole Ali Bagheri Kani, numero due del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale dell’Iran, ha confermato che Teheran punta allo sblocco di tutti gli asset iraniani congelati negli Usa. In dichiarazioni pubblicate dall’agenzia iraniana Tasnim, e rilanciate dalla tv satellitare al-Jazeera, afferma che tutti i beni iraniani devono essere restituiti senza condizioni.

    • 08:53

      Kuwait: “Attaccati cin missili e droni nella notte tra mercoledì e giovedì”

      Il Kuwait ha dichiarato di essere stato oggetto di un attacco con missili e droni nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre il fragile cessate il fuoco tra Usa e Iran è stato nuovamente messo a dura prova dopo che Washington ha condotto attacchi contro l’Iran e Teheran ha affermato di aver risposto con un attacco a sua volta. L’annuncio è stato dato dalle forze armate kuwaitiane, senza fornire ulteriori dettagli su quale obiettivo fosse stato colpito. Il Kuwait è stato ripetutamente bersaglio di attacchi da parte dell’Iran e delle milizie sciite sostenute dall’Iran in Iraq durante la guerra. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quest’ultimo attacco.

    • 08:37

      Media iraniani: “Teheran ferma 4 imbarcazioni a Hormuz sparando colpi di avvertimento”

      L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata da al-Jazeera, riferisce che le forze navali iraniane hanno fermato quattro navi (tra cui una petroliera americana) che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz e di entrare nel Golfo Persico senza coordinarsi con le autorità di Teheran. Citando un ufficiale militare, Tasnim afferma che le navi avevano ricevuto un primo avvertimento dalle forze navali iraniane. Essendo l’avviso stato ignorato, sono stati sparati colpi di avvertimento verso le imbarcazioni, costrette a tornare indietro.

    • 08:35

      Gli Usa sanzionano l’ente iraniano che gestisce il transito a Hormuz

      Gli Stati Uniti stringono la morsa sull’Iran e impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l’organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo Stretto di Hormuz. “Il Tesoro mantiene la massima pressione sull’Iran”, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.

    • 08:33

      Media: “In visita all’ospedale, Trump non ha incontrato i feriti della guerra in Iran”

      Durante la sua visita all’ospedale Walter Reed per un check-up, Donald Trump ha incontrato alcuni soldati ma non è andato a visitare i 14 militari rimasti feriti nella guerra in Iran e che sono ricoverati nella struttura. Lo riporta Cbs citando alcune fonti.

    • 08:20

      Usa colpiscono sito militare e abbattono 4 droni

      Le forze armate statunitensi hanno condotto nuovi attacchi contro una struttura militare iraniana e abbattuto quattro droni d’attacco iraniani. Lo riferiscono funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato. I quattro droni di Teheran, secondo quanto riferito, rappresentavano una minaccia nello Stretto di Hormuz, mentre la struttura militare colpita è una stazione di controllo a Bandar Abbas da cui stava per essere lanciato un quinto drone. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato che l’Iran stava “negoziando con le ultime forze a disposizione”.

    • 08:19

      Pasdaran: “Colpita una base aerea Usa, rappresaglia per l’attacco a Bandar Abbas. Aggressioni non resteranno impunite”

      Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una “base aerea statunitense” in risposta all’attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come “l’origine dell’aggressione statunitense” senza però specificarne l’ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che “qualsiasi aggressione non resterà impunita”, aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta “più decisa”. 

      “Dopo l’attacco dell’Esercito Usa contro un sito nei pressi dell’aeroporto di Bandar Abbas alle prime ore di oggi, è stata attaccata alle 4.50 ora locale la base aerea Usa da cui è partito l’attacco”, hanno comunicato i Pasdaran, come riportato da Tasnim. I Guardiani della Rivoluzione parlano di un “avvertimento serio per il nemico, affinché sappia che se si ripeterà” la risposta iraniana “sarà ancor più dura”. “La responsabilità delle conseguenze è dell’aggressore”, hanno aggiunto. 

    • 08:15

      Media: “Usa hanno colpito un sito militare in Iran, rappresentava minaccia”

      Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli Stati Uniti hanno anche intercettato droni lanciati dall’Iran.

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