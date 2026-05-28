Pasdaran: “Colpita una base aerea Usa, rappresaglia per l’attacco a Bandar Abbas. Aggressioni non resteranno impunite”

Pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una “base aerea statunitense” in risposta all’attacco di Washington contro una struttura militare iraniana nei pressi di Bandar Abbas. Lo riporta al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nella dichiarazione diffusa da Tasnim, ha definito la base aerea come “l’origine dell’aggressione statunitense” senza però specificarne l’ubicazione. I Pasdaran hanno inoltre affermato che “qualsiasi aggressione non resterà impunita”, aggiungendo che ulteriori azioni militari saranno oggetto di una risposta “più decisa”.

“Dopo l’attacco dell’Esercito Usa contro un sito nei pressi dell’aeroporto di Bandar Abbas alle prime ore di oggi, è stata attaccata alle 4.50 ora locale la base aerea Usa da cui è partito l’attacco”, hanno comunicato i Pasdaran, come riportato da Tasnim. I Guardiani della Rivoluzione parlano di un “avvertimento serio per il nemico, affinché sappia che se si ripeterà” la risposta iraniana “sarà ancor più dura”. “La responsabilità delle conseguenze è dell’aggressore”, hanno aggiunto.