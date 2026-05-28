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Ultimo aggiornamento: 11:55

Ruby Ter, l’imputata Miriam Loddo: “Stupita dalla grazia a Minetti? No, è una brava persona”

di Simone Bauducco
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A margine del processo Ruby Ter che è ripreso oggi a Milano, l'unica delle ventidue imputate presenti, Miriam Loddo, risponde così alla domanda del Fatto Quotidiano sull'ex consigliera regionale
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“Stupita dalla grazia a Nicole Minetti? No, è una brava persona”. A margine dell’udienza del processo Ruby Ter che è ripreso oggi a Milano, l’unica delle ventidue imputate presenti, Miriam Loddo, ex showgirl e “meteorina”, una delle ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” ad Arcore, risponde così alla domanda del Fatto Quotidiano sull’ex consigliere regionale condannata nel Ruby bis e poi graziata dal Presidente della Repubblica. Ma non aggiunge altro e non risponde a chi gli chiede se ci crede davvero nel cambio di vita di Minetti.

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