Ruby Ter, l’imputata Miriam Loddo: “Stupita dalla grazia a Minetti? No, è una brava persona”

“Stupita dalla grazia a Nicole Minetti? No, è una brava persona”. A margine dell’udienza del processo Ruby Ter che è ripreso oggi a Milano, l’unica delle ventidue imputate presenti, Miriam Loddo, ex showgirl e “meteorina”, una delle ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” ad Arcore, risponde così alla domanda del Fatto Quotidiano sull’ex consigliere regionale condannata nel Ruby bis e poi graziata dal Presidente della Repubblica. Ma non aggiunge altro e non risponde a chi gli chiede se ci crede davvero nel cambio di vita di Minetti.