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Ultimo aggiornamento: 20:02

Don Ciotti: “Caso Delmastro? Mi crea sofferenza, la democrazia del nostro Paese viene inquinata”

di Simone Bauducco
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A margine della cerimonia di consegna del sigillo civico della città di Torino, il fondatore di Libera ha commentato il caso che vede al centro l’ex sottosegretario alla giustizia
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“Mi crea sofferenza, tanta sofferenza. La democrazia del nostro paese viene un po’ inquinata”. Don Luigi Ciotti risponde così ai cronisti che a margine della cerimonia di consegna del sigillo civico della città di Torino, gli chiedono un commento su casi come quello dell’ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. “Noi chiediamo alle istituzioni che si assumano la loro responsabilità ma anche noi cittadini dobbiamo assumercene” aggiunge poi il fondatore di Libera ricordando ch eognuno deve fare la propria parte “perché quei cambiamenti che noi sogniamo e desideriamo hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi”.

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