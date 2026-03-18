“La Corte costituzionale ha sancito che il processo all’americana è incompatibile da noi. Perché in Italia c’è l’obbligatorietà dell’azione penale, mentre lì c’è la discrezionalità dell’azione penale. Giorgia Meloni vuole il processo all’americana per favorire i ricchi e privatizzare la giustizia”. Lo ha detto l’ex magistrato e senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, intervistato dal direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel secondo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario di via Ostiense a Roma.

Scarpinato ha analizzato le criticità del processo negli Stati Uniti, citando la propria esperienza personale: “Là chi è povero non si può sostenere le spese legali e per il processo, e così va in galera. Negli Usa c’è il tasso di carcerizzazione più alto al mondo dopo la Cina”. Poi ha concluso: “Ma nel disegno di Meloni è tutto coerente, perché così promuove la società della diseguaglianza”