Il 7 luglio scorso Antigone aveva depositato un esposto in procura nel quale raccontava le presunte violenze subite da ragazzini reclusi nel carcere minorile romano di Casal del Marmo. Erano varie settimane che eravamo stati raggiunti dalle prime segnalazioni e ne avevamo informato la garante comunale delle persone private della libertà, che ha avuto un ruolo fondamentale nel far sì che l’inchiesta oggi esplosa andasse avanti.

“Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata”; ”mi ha lanciato addosso dei libri e mi ha fatto sdraiare sul lettino, togliere i pantaloni e gli slip. Poi mi ha minacciato di tagliarmi le palle, ha preso una forbice e l’ha avvicinata al mio testicolo destro facendomi uscire del sangue. Io piangevo, pregavo di smettere. E poi mi hanno riportato in cella e hanno continuato a picchiarmi con calci e pugni”.

Certo, dopo le violenze al Beccaria di Milano non era una novità che dei minorenni potessero essere brutalizzati da chi dovrebbe garantirne la custodia, ma è impossibile abituarsi all’idea. Di fronte al nostro esposto, di fronte alle testimonianze, di fronte ai racconti di quei ragazzini terrorizzati, eravamo veramente attoniti. Calci e pugni sferzati contro giovani inermi, colpi alla testa per mezzo di un pesante estintore, minacce, violenze agite di fronte allo sguardo sbalordito del personale medico (che si è unito alla denuncia), a riprova del senso di onnipotenza e di impunità che caratterizza gli agenti di polizia penitenziaria coinvolti negli eventi.

Nel Rapporto periodico sulle carceri minorili pubblicato da Antigone lo scorso 25 febbraio si legge che in quell’istituto “nel 2024 sono stati registrati 188 episodi di autolesionismo e 17 tentati suicidi. Su questi ultimi viene riferito che due sono stati segnalati con scheda di evento critico, ossia episodi di portata significativa, mentre i 15 non segnalati apparivano di natura dimostrativa. Si sono verificate due proteste e quattro evasioni, di cui tre ragazzi evasi in un’unica occasione e uno durante un permesso premio. Per quanto riguarda il sistema disciplinare, sono state complessivamente irrogate 214 sanzioni, di cui 132 esclusioni dalle attività in comune”, la più grave delle sanzioni, che comporta la permanenza da solo in cella per molte ore al giorno.

“Durante la visita al piano terra della palazzina dei giovani adulti”, si legge ancora nel Rapporto, “un ragazzo era collocato da solo in una stanza all’interno di un corridoio vuoto. Il personale e lo stesso ragazzo hanno riferito che si trattava di un collocamento ‘precauzionale’ poiché aveva avuto attriti con gli altri ragazzi”. Un carcere pieno di segnali di tensione. Un carcere che ci fa aprire gli occhi sul perché i giovani detenuti in questa fase storica stanno cercando ascolto e mettendo in atto proteste come mai accaduto prima. Un carcere che nulla ha a che vedere con la missione educativa che dovrebbe appartenere a qualsiasi istituzione pubblica che si occupa di minorenni.

Antigone, con i suoi avvocati volontari, è oggi parte offesa nel processo per le violenze al carcere minorile milanese Beccaria. Chiederemo la costituzione come parte civile anche a Roma. Ci auguriamo che il Ministero della Giustizia faccia lo stesso, dando un netto segnale contro ogni forma di violenza.

Il sistema della giustizia penale minorile è allo sbando, come abbiamo denunciato nel nostro Rapporto dal titolo non casuale “Io non ti credo più”. Non parliamo di pericolosi terroristi ma di ragazzini, spesso di minori stranieri non accompagnati pluritraumatizzati da viaggi della speranza e abbandonati a vivere in mezzo alla strada. Come potrebbero mai credere ancora al mondo degli adulti, che invece di aiutarli a costruirsi un futuro, cui ogni adolescente dovrebbe avere diritto, li sbatte in una cella? E alle volte li pesta senza pietà.