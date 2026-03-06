Un video ricostruisce gli ultimi momenti di vita di David Rossi, la commissione d’inchiesta: “Prove che escludono il suicidio”

Un video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti che hanno preceduto la caduta dalla finestra del suo ufficio nella sede di Banca Mps, a Rocca Salimbeni, il 6 marzo 2013. Il video è diffuso in concomitanza con la visita della Commissione a Siena. Si tratta di una ricostruzione realizzata a partire dagli elementi raccolti in questi mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Un contributo che, secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, avvalora la tesi dell’omicidio.

“Siamo qui perché finalmente, dopo tanti anni, grazie alle due perizie che sono state depositate abbiamo rinvenuto delle prove tangibili che escludono definitivamente il suicidio“, ha detto Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi. “Ne abbiamo preso atto anche in commissione questa settimana, votando all’unanimità che si tratta di un omicidio, non più di un suicidio, e quindi di andare avanti per trovare i colpevoli e il movente” ha aggiunto Vinci.