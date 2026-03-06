“Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene!”. Comincia così il messaggio pubblicato su Instagram dallo snowboarder Riccardo Cardani, ricoverato in ospedale a seguito della brutta caduta in allenamento prima delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che cominciano oggi. Dopo l’impatto, che ha provocato anche la rottura del casco, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Fortunatamente le sue condizioni sono subito parse in miglioramento e la Tac non ha riscontrato danni: Cardani è ancora monitorato, ma potrà partecipare alle gare delle Paralimpiadi invernali.

Lo snowboarder ha deciso di pubblicare sui social il video della caduta, ripresa da un cellulare. “Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura e il casco mi ha salvato la vita“, ha scritto Cardani, postando anche la foto del casco crepato all’altezza della tempia sinistra. Un casco speciale, realizzato ad hoc per le Paralimpiadi di casa. “Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia”, ha concluso Cardani.