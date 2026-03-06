Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:14

Riccardo Cardani: “Non ho danni, il casco mi ha salvato la vita”. Il video della caduta dello snowboarder paralimpico

di Redazione Sport
Icona dei commenti (1)
Le immagini della brutta caduta sulla pista di Milano-Cortina: l'atleta azzurro è svenuto per l'impatto, che ha crepato il casco
Icona dei commenti Commenti

“Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene!”. Comincia così il messaggio pubblicato su Instagram dallo snowboarder Riccardo Cardani, ricoverato in ospedale a seguito della brutta caduta in allenamento prima delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che cominciano oggi. Dopo l’impatto, che ha provocato anche la rottura del casco, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Fortunatamente le sue condizioni sono subito parse in miglioramento e la Tac non ha riscontrato danni: Cardani è ancora monitorato, ma potrà partecipare alle gare delle Paralimpiadi invernali.

Lo snowboarder ha deciso di pubblicare sui social il video della caduta, ripresa da un cellulare. “Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura e il casco mi ha salvato la vita“, ha scritto Cardani, postando anche la foto del casco crepato all’altezza della tempia sinistra. Un casco speciale, realizzato ad hoc per le Paralimpiadi di casa. “Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia”, ha concluso Cardani.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione