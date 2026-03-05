Paura alle Paralimpiadi, Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: si è rotto il casco. Le sue condizioni

Grave infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell’allenamento di oggi, l’azzurro – che dovrebbe gareggiare nell’Upper Limb alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 – è caduto e l’incidente ha provocato la rottura del casco. Dopo l’impatto, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a una Tac. “Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione – sottolinea il Comitato paralimpico italiano – ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta”. Al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici, considerando che le prime gare di qualificazione sono previste sabato 7 marzo.

Chi è Riccardo Cardani

Atleta di 33 anni, nato e cresciuto a Milano, a 17 anni ha un incidente in moto che gli ha causato la paralisi del braccio destro. Dopo un inizio di carriera nel nuoto paralimpico, appassionato di snowboard, grazie all’amica Giulia Ghiretti (argento a Tokyo 2020 nei 100 m rana SB4, n.d.r.), Riccardo Cardani si è qualificato prima per i Giochi Olimpici di Pechino 2022, adesso per quelli di quest’anno a Milano-Cortina. “Lo sport è un tassello fondamentale della mia vita”, ha dichiarato in passato.

Il suo modello come uomo e come sportivo è Michael Jordan “perché ha dimostrato di essere un professionista sia dentro che fuori dal campo”. Nel corso della sua carriera vanta un sesto posto nel banked slalom e nello snowboard cross ai Campionati Mondiali 2022 Lillehammer, un terzo posto nello snowboard cross nelle tappe di Big White (CAN) e Klõvsjo (SWE) nella Coppa del Mondo 2022, un terzo posto nello snowboard cross nelle tappe di Pyha (FIN) e Colere (ITA) e un secondo nello snowboard cross nella tappa di Hochfuegen (AUT).