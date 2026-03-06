Tutto iniziò quando sedici militari feriti, sia uomini che donne, si sfidarono in competizioni di tiro con l’arco. Il 29 luglio 1948 il dottor Ludwig Guttmann organizzò la cerimonia di apertura della prima competizione per atleti e atlete con disabilità motoria che utilizzavano una carrozzina. Si tratta degli storici Giochi di Stoke Mandeville, gli antesignani delle moderne Paralimpiadi che si tennero successivamente e per la prima volta proprio in Italia a Roma 1960. In quell’occasione presero parte 400 atleti provenienti da 23 Paesi, che gareggiarono in 57 gare suddivise in otto discipline sportive. Da allora, i Giochi Paralimpici si svolgono ogni quattro anni, come le Olimpiadi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti soldati e civili feriti cercarono di tornare a praticare lo sci, favorendo lo sviluppo di protesi e attrezzature sportive adattate. Da questa spinta nacquero progressivamente gli sport invernali in particolare per atleti con disabilità fisiche.

Le prime Paralimpiadi invernali

Le origini dei Giochi invernali si collocano cinquant’anni fa, nel 1976 a Örnsköldsvik, Svezia: videro la partecipazione di 198 atleti paralimpici (161 uomini e 37 donne) provenienti da 16 Paesi che gareggiarono in sole due discipline sportive, sci alpino e sci di fondo, con 53 eventi medaglia. Fu inoltre presentata una dimostrazione di slittino su ghiaccio. A partire dai Giochi Paralimpici di Seul 1988, in Corea, e dai Giochi Paralimpici invernali di Albertville 1992, in Francia, le Paralimpiadi si sono svolte nelle stesse città delle Olimpiadi, grazie a un accordo siglato tra l’International Paralympic Committee (IPC) e l’International Olympic Committee (IOC). I Giochi Paralimpici Invernali finora sono stati fatti in Austria, Cina, Francia, Italia, Giappone, Norvegia, Corea del Sud, Svezia, Russia e Stati Uniti.

Curiosità e dati sulle Paralimpiadi

Il simbolo Paralimpico sono gli Agitos (dal latino “muoversi”), che rappresentano l’unione tra mente, corpo e spirito. È composto da tre elementi di colore rosso, blu e verde, i tre colori più presenti nelle bandiere nazionali di tutto il mondo. I Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 sono stati seguiti da un pubblico televisivo complessivo di 2,4 miliardi di persone in oltre 100 paesi. Nonostante abbia conquistato il primo posto nel medagliere a Pechino 2022, la Cina non aveva mai vinto una medaglia Paralimpica invernale fino al 2018, quando ha conquistato l’oro nel curling in carrozzina. Un numero record di 343mila spettatori ha assistito dal vivo ai Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang 2018.

Milo è la mascotte Paralimpica

Si tratta di un ermellino dal manto bruno nato senza una zampina, ma grazie alla sua creatività e determinazione ha imparato a usare la coda, trasformando la sua diversità in un punto di forza. Ama fare scherzi e giocare sulla neve e, nel tempo libero, inventa strumenti musicali. La frase che lo rappresenta è: “Gli ostacoli sono trampolini“.