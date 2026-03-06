Paralimpiadi, oggi la cerimonia di apertura senza portabandiera all’Arena di Verona: orario, dove vederla e ospiti

L'evento inaugurale è previsto per le ore 20:00: non ci sarà nessuna sfilata degli atleti. A influire sulla scelta soprattutto i boicottaggi dopo la decisione dell'Ipc di riammettere Russia e Bielorussia

Una cerimonia d’apertura senza precedenti. O quasi. E purtroppo non con accezione positiva. Oggi è il giorno della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano–Cortina 2026, tra le uniche senza portabandiera. Solo a Mosca 1980, quando si sfilò senza bandiere, non ci furono. Una decisione frutto della lontananza dai campi in cui l’indomani cominceranno le gare, ma anche della scelta dell’Ipc di riammettere Russia e Bielorussia con inno e bandiere. Il teatro sarà l’Arena di Verona, rinominata come Verona Olympic Arena, che dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di qualche settimana fa, per la seconda volta ospita un evento olimpico. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 20:00.

Non ci sarà quindi nessuna sfilata degli atleti. Nessuno farà da portabandiera per il proprio Paese. Tra boicottaggi e defezioni, è questa la decisione dell’Ipc che nei giorni scorsi ha spiegato: “è solo per la lontananza dai campi delle gare del giorno dopo”. Ma non solo: molte delle 56 nazioni avevano annunciato che non avrebbero sfilato dopo la decisione di riammettere con inno e bandiera gli atleti di Russia e Bielorussia. Al posto degli sportivi, spiega ancora l’Ipc, ci saranno dei volontari. Il comitato internazionale ha poi precisato anche che in questi giorni sono state registrate delle immagini degli atleti portabandiera che andranno comunque in onda nella trasmissione televisiva della cerimonia di questa sera.

Ben dodici totali avevano infatti annunciato ufficialmente di voler boicottare la Cerimonia d’apertura: oltre all’Ucraina – la cui scelta sembrava ovviamente scontata – avevano comunicato l’assenza alla cerimonia anche Canada, Croazia, Estonia, Francia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Paesi Bassi, Germania e Repubblica Ceca. Altri – come per esempio l’Italia – nonostante la scelta di non boicottare la cerimonia, si erano schierati contro questa decisione.

Gli artisti presenti

Nel corso della cerimonia è innanzitutto previsto il consueto programma di ogni cerimonia di apertura dei Giochi: i discorsi delle autorità, l’accensione del braciere, varie presentazioni. Non ci sarà appunto come detto la sfilata delle varie nazioni, non ci saranno portabandiera. Non mancheranno però ospiti della musica e dello spettacolo ad animare la serata. Il parterre di star nazionali e internazionali già annunciate include Stewart Copeland, batterista e compositore statunitense, noto per essere stato fondatore e batterista del gruppo inglese The Police; i Meduza, gruppo italiano; e poi Michele Specchiale – meglio noto come Miky Bionic -, noto per essere l’unico dj al mondo a mixare utilizzando una mano bionica, grazie a una protesi mioelettrica di ultima generazione che gli consente di esibirsi alla console.

Presente anche Dardust: il compositore e producer porterà sul palco il suo linguaggio musicale, in cui pianoforte ed elettronica si intrecciano per dare forma sonora al concept della Cerimonia, “Life in Motion”. C’è anche Mimì Caruso, giovane artista italo-maliana nata nel 2007 e cresciuta in Lombardia. Caruso è oggi una delle voci più promettenti della nuova scena musicale italiana: il suo è uno stile che intreccia soul, R&B e sonorità contemporanee, e che l’ha resa un punto di riferimento per molti giovani che si riconoscono nella sua storia.

Quando e dove vedere la cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura, in programma all’Arena di Verona, comincerà alle ore 20 di venerdì 6 marzo e sarà visibile in diretta tv in Italia sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma Raiplay.