Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei discipline invernali

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina prendono il via oggi con le prime gare di wheelchair curling e le prove di sci alpino. Ufficialmente però i Giochi si apriranno con la cerimonia di Verona venerdì 6 marzo e dureranno fino a domenica 15 marzo. Si svolgeranno in tre località diverse: Milano, Cortina d’Ampezzo e Tesero (Val di Fiemme). L’ultima edizione, svoltasi a Pechino nel 2022, ha beneficiato di un pubblico globale record di 2 miliardi di persone, con oltre 300 ore di trasmissione tv in diretta. In quella occasione l’Italia ha conquistato 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi), arrivando al sesto posto nel medagliere finale e ha partecipato a 4 discipline. Il migliore risultato di sempre dell’Italia si è verificato invece a Nagano 1998 quando arrivarono 3 medaglie d’oro, 4 argenti e 3 bronzi. Alla cerimonia di apertura all’Arena di Verona è prevista la presenza anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento di chiusura sarà il 15 marzo 2026 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina.

Da programma sono previsti 6 sport Paralimpici: Sci alpino, Biathlon, Sci di fondo, Ice Hockey, Snowboard, Wheelchair Curling. Parteciperanno 665 atleti, in rappresentanza di circa 50 Paesi. Gli sportivi si sfideranno in 79 gare da medaglia, 39 per gli uomini, 35 per le donne, 5 gare miste. Sono previsti 3 villaggi paralimpici nelle rispettive sedi di gara. Il 90% dei biglietti è disponibile a meno di 35 euro, con tagliandi a partire da 10 euro per gli under 14. Le nazionali storicamente più vincenti sono Norvegia (148 ori), Stati Uniti (114 ori) e Germania (102 ori), l’Italia complessivamente ha vinto 42 ori. Ma alle precedenti Paralimpiadi invernali di Pechino i rapporti di forza sono cambiati perché hanno trionfato Cina (18 ori), Ucraina (11 ori) e Canada (8 ori).

Informazioni per gli spettatori con disabilità

Le persone con disabilità motoria, intellettiva o visiva potranno accedere alle sedi di gare dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina con un accompagnatore. Le persone con disabilità uditiva potranno accedere con un interprete LIS o un assistente alla comunicazione. L’accompagnatore di una persona con disabilità ha diritto a una riduzione del 30% sul costo del biglietto. In ogni sede di gara e di cerimonia saranno presenti Dogs Area dedicate ai cani guida e d’assistenza. Per la prima volta nella storia dei Giochi, la Ticketing Policy consentirà di segnalare la disabilità intellettiva al momento dell’acquisto, potendo così garantire facilitatori come spazi di quiete, cuffie antirumore e laccetti per le disabilità “nascoste”.

La guida alle sei discipline paralimpiche invernali

Le partite di Para Ice Hockey si svolgeranno a Milano, all’Arena Santa Giulia. Nato a Stoccolma negli anni ’60, è uno sport di squadra estremamente fisico, veloce e spettacolare. È entrato nel programma Paralimpico a Lillehammer, nel 1994, diventando uno degli eventi di maggior richiamo per il pubblico. Otto squadre si sono qualificate per la competizione: il Gruppo A comprende Stati Uniti, Cina, Germania e Italia. Nel Gruppo B ci sono Canada, Repubblica Ceca, Giappone e Slovacchia.

Le competizioni di Sci alpino paralimpico sono previste a Cortina, sulla pista Olympia delle Tofane. Include cinque eventi: slalom, slalom gigante, super G, discesa e combinata alpina. Gli atleti competono nelle categorie con disabilità visiva, in piedi o seduti. Gli sciatori seduti possono raggiungere velocità fino a 115 km/h nelle discipline di velocità come la discesa libera e il super G. Gli sciatori in piedi raggiungono velocità di 125 km/h. Gli sciatori con disabilità visiva vengono guidati lungo il percorso da una guida che scia davanti a loro e impartisce istruzioni tramite un auricolare Bluetooth. Possono raggiungere velocità di 100 km/h.

Il Wheelchair Curling si svolgerà allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Questa disciplina ha esordito come sport paralimpico a Torino 2006. Il torneo a suadre misto vedrà la partecipazione di 10 Nazioni, mentre otto coppie si sfideranno nel doppio misto. Le gare di curling in carrozzina iniziano il 4 marzo, due giorni prima della Cerimonia di apertura. Il wheelchair curling si differenzia dal curling tradizionale in quanto non prevede la presenza di sweeper. Ciò rende la precisione dei tiri e la strategia ancora più importanti per gli atleti paralimpici.

Le gare di Snowboard Paralimpico si terranno al Cortina Para Snowboard Park. Dal 2012 è stato ufficialmente incluso nel programma paralimpico. Ha debuttato ai Giochi Paralimpici Invernali di Sochi 2014 come parte dello sci alpino. Lo Snowboard Paralimpico è uno sport estremamente veloce e competitivo. A Milano Cortina 2026 ci saranno sei gare maschili e due femminili. Gli atleti si sfideranno nelle discipline del banked slalom e dello snowboard cross.

Lo Sci di fondo Paralimpico è previsto in Val di Fiemme, allo Stadio del Fondo di Tesero. Gli atleti e le atlete hanno usato la tecnica classica fino all’introduzione della tecnica libera pattinata a Innsbruck, nel 1984. Ci saranno nove gare maschili e nove femminili, oltre a due gare miste/open a staffetta. Gli atleti competono nelle categorie con disabilità visiva, in piedi o seduti. Gli atleti con disabilità visiva sono guidati da un accompagnatore.

Le gare di Biathlon Paralimpico si svolgeranno nella stessa sede dello sci di fondo. Questa disciplina è stata introdotta ai Giochi di Innsbruck nel 1988 per gli atleti con disabilità fisica. Gli atleti con disabilità visiva hanno cominciato a competere ad Albertville nel 1992, mentre gli eventi femminili sono stati inseriti nel programma Paralimpico a Lillehammer 1994. Gli atleti competono nelle categorie ipovedenti, in piedi o seduti. Previste nove gare maschili e nove femminili. Gli atleti ipovedenti utilizzano un fucile che emette dei suoni per indicare loro la precisione del tiro.