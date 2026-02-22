L'evento conclusivo è previsto per le ore 20: i due portabandiera dell'Italia saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Non ci sarà Trump

“Beauty in action”. “Bellezza in azione”. Questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura di Milano–Cortina 2026. Teatro dell’evento conclusivo dei Giochi Olimpici italiani – i terzi dopo Cortina 1956 e Torino 2006 – sarà l’Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena, sintesi tra l’anima urbana e quella alpina dei Giochi. È una prima volta storica per l’Arena, che prima della cerimonia di oggi non aveva mai ospitato un evento olimpico. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 20.

Il concept scelto rappresenta una coreografia corale che unisce danza, musica e architettura. La scenografia si ispira all’acqua, simbolo che lega le vette alpine e il mare. Questa cerimonia sarà solo la prima delle due che l’Arena di Verona ospiterà nel giro di due settimane. Il simbolo veronese, infatti, ospiterà anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma il prossimo 6 marzo. I due portabandiera italiani saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.

Il programma e la scaletta

Non c’è a disposizione del pubblico ancora una scaletta ufficiale dell’evento, ma dalle numerose indiscrezioni è possibile provare a mettere insieme i pezzi e prevedere quale sarà lo spettacolo offerto all’Arena di Verona. Nel corso della cerimonia è innanzitutto previsto il consueto programma di ogni cerimonia di chiusura dei Giochi: ci saranno quindi la sfilata degli atleti, i discorsi delle autorità, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi olimpici invernali, prevista nel 2030 sulle Alpi Francesi.

Per quanto riguarda il cast artistico, sono già noti artisti di altissimo livello che mirano a rappresentare la cultura italiana nel mondo: ci sarà Roberto Bolle. l’Étoile internazionale ballerà in un’esibizione creata appositamente per gli spazi dell’Arena. E poi Achille Lauro, romano ma nato a Verona: il cantante sarà uno dei protagonisti “vocali” dopo essere stato tedoforo. E a proposito di musica, c’è anche Gabry Ponte. Il famoso dj trasporterà il pubblico dell’Arena con i suoi ritmi globali. Infine certa anche la presenza di Benedetta Porcaroli: l’attrice romana rappresenterà la sensibilità e lo sguardo internazionale delle nuove generazioni.

Gli ospiti della politica

C’era attesa per la possibile presenza o meno del presidente statunitense Donald Trump, per cui si era paventata la possibilità del suo arrivo in Italia per la finale di hockey maschile contro il Canada, ma non ci sarà. Per gli Usa ci saranno T.H. Linda McMahon, segretario all’Istruzione degli Stati Uniti, T.H. Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Usa in Italia e Repubblica di San Marino, e Ryan Suter, medaglia olimpica invernale 2010 e 2014 con la squadra maschile di hockey. Non dovrebbe esserci il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva già disertato la cerimonia di apertura: a ricevere il passaggio di consegne verso le Olimpiadi del 2030 ci sarà il primo ministro, Sébastien Lecornu.

Quando e dove vedere la cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura, in programma all’Arena di Verona, comincerà alle ore 20 di domenica 22 febbraio e sarà visibile sui canali che hanno fin qui ospitato le gare dei Giochi: Rai ed Eurosport. In Italia, infatti, i diritti appartengono a Warner Bros Discovery e RAI. La cerimonia di chiusura sarà visibile in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.