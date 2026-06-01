Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L’ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l’8 giugno. Attesa per la comunicazione della compagna di doppio: probabile che sia la sorella Venus (tornata circa un anno fa), ma non è esclusa anche la canadese Victoria Mboko.

Serena ha trascorso ben 319 settimane al primo posto della classifica Wta nel corso della sua carriera. Nel suo palmares ben 73 titoli in singolare, di cui 23 titoli del Grande Slam vinti in 18 stagioni: è record dell’Era Open. Serena Williams è l’unica giocatrice ad aver realizzato il “Career Golden Slam” in singolare e doppio (ovvero aver vinto Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open sia in singolare che in doppio, ma anche le Olimpiadi). Serena Williams è adesso madre di due figlie, Olympia (nata nel 2017) e Adira (nata nel 2023) ed è la nona numero 1 del mondo che torna a giocare dopo il parto, insieme a Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber e Naomi Osaka.

Immediata la reazione della Wta: “Serena è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, con un’eredità che va ben oltre il campo da tennis“, ha dichiarato Valerie Camillo, presidente della Wta. “Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione e non vedo l’ora di vederla affrontare una nuova generazione di giocatrici di alto livello. Serena non è solo una grande campionessa. È un’imprenditrice di successo, una fervente sostenitrice delle cause che contano e una delle donne più iconiche al mondo. Siamo entusiaste di darle il bentornato nel circuito Wta in questo momento così emozionante per il tennis femminile”.

Martina Navratilova invece ha dichiarato: “Serena ha portato il tennis a un altro livello ed è incredibile per questo sport che stia spingendo i limiti e tornando a giocare. Molte delle giocatrici più giovani non hanno mai avuto l’opportunità di affrontarla; alcune potrebbero non averla mai vista in televisione, quindi questa sarà un’esperienza nuova ed emozionante”.