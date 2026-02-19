Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 10:42

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i due portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura

di Redazione Sport
La biatleta ha vinto l'oro nell'inseguimento a squadre e l'argento nella staffetta mista, mentre il pattinatore ha trascinato al successo il team maschile sempre nell'inseguimento a squadre
Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i due portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura
Icona dei commenti Commenti

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i due portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, che si svolgerà domenica sera all’Arena di Verona, a partire dalle ore 20. Mancano diversi giorni alla fine, ma sappiamo già che è stata un’edizione record per l’Italia: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi.

E tra i protagonisti dell’edizione record di questi Giochi Olimpici ci sono appunto sia Lisa Vittozzi che Davide Ghiotto, rispettivamente impegnati nel biathlon e nel pattinaggio di velocità. Parlando di Vittozzi, ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento – primo oro nella specialità per l’Italia ai Giochi olimpici – e quella d’argento nella staffetta mista, mentre si è classificata 37esima nell’individuale e quinta nella sprint. E pensare che era rimasta fuori per tutta la stagione 2024/25 a causa di un brutto infortunio.

Davide Ghiotto ha invece vinto l’oro nell’inseguimento a squadre uomini con Andrea Giovannini e Michele Malfatti, trascinando il team a un successo storico. Il pattinatore italiano era infatti reduce dalla delusione nei 10mila metri – dove circa un mese fa aveva fatto record del mondo – visto il sesto posto finale. In precedenza era arrivato il quarto nei 5mila metri. Adesso per loro una chanche di rappresentare l’Italia come portabandiera nella cerimonia conclusiva.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione