Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i due portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i due portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, che si svolgerà domenica sera all’Arena di Verona, a partire dalle ore 20. Mancano diversi giorni alla fine, ma sappiamo già che è stata un’edizione record per l’Italia: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi.

E tra i protagonisti dell’edizione record di questi Giochi Olimpici ci sono appunto sia Lisa Vittozzi che Davide Ghiotto, rispettivamente impegnati nel biathlon e nel pattinaggio di velocità. Parlando di Vittozzi, ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento – primo oro nella specialità per l’Italia ai Giochi olimpici – e quella d’argento nella staffetta mista, mentre si è classificata 37esima nell’individuale e quinta nella sprint. E pensare che era rimasta fuori per tutta la stagione 2024/25 a causa di un brutto infortunio.

Davide Ghiotto ha invece vinto l’oro nell’inseguimento a squadre uomini con Andrea Giovannini e Michele Malfatti, trascinando il team a un successo storico. Il pattinatore italiano era infatti reduce dalla delusione nei 10mila metri – dove circa un mese fa aveva fatto record del mondo – visto il sesto posto finale. In precedenza era arrivato il quarto nei 5mila metri. Adesso per loro una chanche di rappresentare l’Italia come portabandiera nella cerimonia conclusiva.