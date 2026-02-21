La finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica nordamericana: Stati Uniti contro Canada. Appuntamento domenica 22 febbraio alle 14.10 all’Arena Santa Giulia di Milano, davanti a 18mila spettatori. Più uno, forse: Donald Trump. Per il presidente americano sarebbe l’oro più importante, con un significato politico profondo anche in termini di consensi: per questo, è pronto a prendersi la scena.

È il sesto incrocio olimpico in finale tra le due potenze dell’hockey, la sfida più ricorrente della storia dei Giochi invernali. Gli Stati Uniti hanno conquistato l’ultimo atto travolgendo la Slovacchia 6-2 in semifinale con le reti di Dylan Larkin, la doppietta di Tage Thompson, i due gol di Jack Hughes e quello di Jack Eichel. Il Canada ha invece superato la Finlandia 3-2 grazie al powerplay decisivo di Nathan MacKinnon. Sulla carta i canadesi partono favoriti, ma gli americani inseguono un oro che manca da 46 anni, dal leggendario “Miracle on Ice” di Lake Placid 1980, quando una squadra di universitari sconfisse la favoritissima Urss. Non siamo a quei livelli di Guerra Fredda, ma Trump è stuzzicato dall’epica di un’eventuale vittoria.

L’ultima finale olimpica maschile tra Usa e Canada risale al 2010; nel torneo femminile, appena concluso, l’oro è andato proprio agli Stati Uniti, ancora contro il Canada, per 2-1. Il Canada punta al decimo oro olimpico e a tornare sul gradino più alto del podio dopo il 2014; gli Usa vogliono riscrivere la storia. Ma questa volta la rivalità sportiva si intreccia con tensioni geopolitiche evidenti. La sfida lungo il 49esimo parallelo assume un valore che va oltre il ghiaccio, sullo sfondo delle schermaglie diplomatiche tra i due Paesi.

Trump ha annunciato il desiderio di assistere alla partita, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il programma, se la visita si concretizzasse, sarebbe rapidissimo: atterraggio con Air Force One – forse a Linate – presenza all’Arena Santa Giulia e successiva tappa a Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi. Si valuta anche l’utilizzo di un velivolo più piccolo della flotta presidenziale, con parcheggio nell’area militare, per ridurre i movimenti della carovana blindata e l’impatto sulla città. Le autorità sono già al lavoro sul fronte dell’ordine pubblico. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che, pur in assenza di conferme, chi è preposto alla sicurezza si sta muovendo in quella direzione.

Intanto, sui social, alcuni centri sociali milanesi hanno annunciato l’intenzione di scendere in piazza qualora Trump fosse presente, rilanciando lo slogan “No Ice, No Kings, No Trump”. La mobilitazione è stata condivisa anche dalla sezione milanese della rete “No Kings”, nata nell’assemblea nazionale “O Re o Libertà” di Bologna e inserita in un percorso di convergenza sociale contro quella che viene definita l’espansione dell’economia di guerra e dello Stato di polizia. “Un leader apertamente neofascista, che si vede più come Re che come presidente, non è il benvenuto – si legge nel post condiviso da varie realtà – nella Milano, città medaglia d’oro della Resistenza. Il suo progetto razzista e violento non può trovare spazio“.